Pardubice přitom v utkání 28. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vedly ve 22. minutě 3:0. Domácí pak v 70. minutě vyrovnali na 3:3. „Je to obrovská škoda, protože jsme do utkání vstoupili výborně,“ uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný. Východočeši nejprve dvakrát udeřili ze standardní situace.

Již ve 2. minutě se po rohovém kopu prosadil Adam Fousek, zanedlouho se pak přidal útočník Michal Petráň. Pardubičtí, kteří nastoupili v netradičním rozestavení, vedli po devíti minutách 2:0. Do obrany se vrátil Tomáš Čelůstka, jednu ze stoperských pozic pak zaujal Martin Toml. Tím pádem se v sestavě posunuli i Martin Šejvl s Janem Jeřábkem.

Právě Šejvl ve 22. minutě zakončil další pardubickou akci a přidal třetí gól Východočechů. „Vypadalo to, že budeme mít zápas pod kontrolou. To bylo jen zdání. Soupeř ještě do poločasu dvakrát skóroval, když jednoduše ze strany odcentroval a v malém vápně míč dorazil do branky,“ řekl Novotný.

Za Táborsko se trefili Čermák a Hasil, po první půli byl stav 2:3. „Chtěli jsme se do druhé půle uklidnit a udržet míč. To se nám celkem dařilo, i přesto soupeř v 70. minutě vyrovnal,“ popisoval Novotný. O vyrovnání se postaral Musiol.

Pardubičtí mohli ještě reagovat, ale do vedení se již zpátky nedostali. „Nějaké náznaky jsme měli, ale nakonec musíme brát jen jeden bod,“ dodal Novotný.

Táborsko - Pardubice 3:3

Branky: 29. Čermák, 32. Hasil, 70. Musiol - 2. Fousek, 9. Petráň, 22. Šejvl. Rozhodčí: Hrubeš – Dobrovolný, Váňa. ŽK: Lee, Solil. Diváci: 627. Poločas: 2:3.



FC MAS Táborsko: Šiman – Navrátil, Hasil, M. Kučera, Valenta, Musiol, Pfeifer (58. P. Pilík), Březina, Šandera, A. Čermák, Kopřiva (79. Ch. Frýdek). Trenér: Musil.



FK Pardubice: Letáček – Prosek, Piroch, Toml, Čelůstka – Šejvl (46. Mužík), Solil - Lee (58. P. Černý), Jeřábek, Fousek – Petráň (77. Tischler). Trenéři: Krejčí a Novotný.