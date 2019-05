Z utkání uběhlo sotva pár minut a na hřiště nebyl vůbec přijemný pohled. Na zemi tam totiž vyčkával na nosítka David Lafata, kterého jen pár okamžiků předtím poslal k zemi domácí obránce Karel Jonáš v utkání krajského přeboru mezi Hlubokou nad Vltavou a Olešníkem. K dvaadvaceti brankám tak Lafata další už v tomto ročníku určitě nepřidá.



Podle slov z klubu totiž utrpěl vážné zranění. "Má zlomenou lýtkovou kost nad kotníkem," oznámil Deníku manažer Hluboké Karel Vácha. Lafata se sice bezprostředně po zákroku pokusil zvednout a pokračovat ve hře, ale vzápětí zjistil, že to nepůjde. „Byl to úplně zbytečný zákrok na půlce hřiště,“ zlobil se trenér Olešníka Roman Chlumecký. „Lafi si předkopl míč a on ho dojel skluzem na kotník, který mu bohužel zlomil. Rozhodčí mu přitom nedal ani žlutou kartu,“ nevěřícně kroutil hlavou.

Operačnímu zákroku by se prý bývalý reprezentant snad měl vyhnout. „“Lafi je doma. Zatím to vypadá, že operace nebude nutná. Nohu bude mít šest týdnů v sádře. Když mu to dobře sroste, tak bude všechno ok. V opačném případě by mu to museli zpevnit šrouby,“ říká Chlumecký k aktuálnímu zdravotnímu stavu největší hvězdy jihočeského přeboru.Utkání se pak ve vyhrocené atmosféře i dohrávalo. Ve druhém poločase totiž došlo k potyčce v pokutovém území, po níž pro změnu rozhodčí rozehrál hotový karetní mariáš a poslal předčasně do sprch hned po dvou fotbalistech na každé straně. „Derby nezvládl rozhodčí,“ míní trenér vítězného týmu. "V padesáté sedmé minutě došlo k potyčce před naší brankou. Náš gólman chytil míč a domácí Kadlec ho záměrně trefil kolenem do zad a do hlavy. Vznikla z toho mela, po které dal sudí po dvou červených na obou stranách. Bylo to zbytečné. Byli jsme o třídu lepší, což potvrzuje i výsledek. Ale zranění Lafiho vrhá na naši výhru stín,“ připouští. Olešník nakonec vyhrál 4:0.Na obě situace se můžete podívat zde . Zákrok na Lafatu je v čase 14:05, druhý incident pak 1:08:50.