Předseda KFS Jihočeského kraje Tomáš Pintér se veřejně vyjádřil ke skandálnímu nedělnímu utkání KP mužů mezi SK Jankov a FC AL-KO Semice, jehož sestřih s posuzováním situací ze strany rozhodčích obíhá sociální sítě. Video najdete i u tohoto článku. Tři rozhodčí okamžitě skončili.

To se nepovedlo. Trapný zápas v krajském přeboru. Jankov vyhrál 4:3 | Video: Deník/ sestřih z TVCOM.cz

Předseda jihočeského svazu Tomáš Pintér na ostře diskutovaný „zářez“ v utkání mezi Jankovem a Semicemi zareagoval obsáhlým prohlášením.

„V první řadě bych se chtěl omluvit všem fotbalovým fanouškům a nadšencům, obzvláště týmu FC AL-KO Semice, že něco takového museli zažít! Po zhlédnutí celého videozáznamu jsem hned ráno v pondělí kontaktoval Předsedu KRaD Jihočeského kraje Jiřího Pečenku, následně proběhla schůzka, na které jsme si sdělili svá stanoviska. Ještě na odpoledne toho dne byla svolána KRaD svolala mimořádné zasedání a tam rozhodla o okamžitém vyřazení trojice rozhodčích Jana Macha, Karla Alberta a Miroslava Vítka z listiny rozhodčích. Nemáme v ruce důkazy, nelze tedy nikoho obviňovat, ale takové posuzování situací může být způsobeno buď naprostou absencí kvality nebo záměrem. V obou případech je ale naprosto nepřípustné, aby takoví rozhodčí dál řídili utkání v krajských soutěžích,“ uvedl Pintér.

Trapas, který si budou pamatovat všichni. Jankov kopal dvě penalty

Co přesně se v Jankově stalo? Domácí hrají o udržení v soutěži a pomohly jim k tom za dost podezřelých okolností dvě penalty. Vzhledem k tomu, že existuje videozáznam, skandál se ihned začal řešit mezi fotbalovými hráči i fanoušky.

Jak se mohli radovat?

Na sociálních sítích se okamžitě vyrojily trefné komentáře. Malá ochutnávka: „To je hnus, velebnosti.“ „Je to horší, však ani v lize se nic nemění.“ „Utkání se nenatáčejí přece pro nic za nic, alespoň se to uvidí a je třeba to šířit co nejvíc, mají důkazy a to zcela evidentní. Je to jako krást za bílého dne a navíc před kamerama. Je to selhání jednotlivců nebo celého systému? Kdo ví odkud tohle jde? A kdo všechno nese podíl viny? A jako člověk z venku se pak ptáš, jak se vůbec může někdo z týmu Jankova radovat z gólů natož z výhry a proč vůbec takový utkání hrát?“

Redakce Deníku navíc získala údajné vyjádření jednoho z hráčů Jankova, který měl informovat vedení svého klubu, že už je toho na něj moc.

Kopačka do obličeje, fialové oko i alkohol. Incident z I. B třídy řeší policie

„Jsem absolutně bez motivace dál pokračovat a nějak se snažit dál, podobný zápas jsem nikdy nehrál a upřímně se mi v něm prostě nechtělo působit. Fotbal miluju, hraju ho celý život, ale to, co se děje za poslední dobu, je nějak moc,“ stojí v údajném prohlášení nejmenovaného fotbalisty.

„Nemám důkazy, že by utkání bylo někým ovlivněno, takže mohu mluvit jen v teoretické rovině. V případě, že dojde k ovlivnění zápasu, jsou na to potřeba dvě strany. A tou první bývá zpravidla ten, kdo si o nějakou nefér pomoc říká, až potom ten, kdo ji vykonává. Dokud budou ve fotbalovém prostředí existovat lidé, kteří si o takovou pomoc budou říkat, pak se najdou i ti, kteří objednávku splní,“ dodal Pintér s tím, že udělá maximum pro vyšetření celé kauzy.