Čekali jste s Vroutkem tak jednoznačný zápas?

Mysleli jsme si, že když k nám přišli z I. B třídy, tak to bude vyrovnanější soupeř, ale asi pokračují v nějakým svým nastoleným trendu a možná po těch dvou porážkách na úvod soutěže zjistili, že okres nebude až tak jednoduchý, jak možná čekali.

Váš tým, ani vy osobně, jste soupeře nešetřili. V posledních deseti minutách jste dal čistý hattrick. Ne každé mužstvo zápas dohrává do úplného konce…

Už v minulé sezoně jsme poznali, že se góly vyplatí dát a když jsme teď viděli tu možnost, tak jsme to dohráli.

Jak se hrálo přímo vám?

V tom závěru jsem ty góly dával z otevřené obrany skoro do prázdné brány. Za mě mají větší váhu jiné góly, protože oni už na konci přestali hrát. Ty branky do přestávky byly důležitější.

I na okresní soutěž je výsledek 11:0 poněkud nevšední, že?Je to hodně. Myslím si, že jsme předvedli nějaký vyspělý výkon, který byl vhodný, troufnu si říct, že letošního mistra soutěže.

Premiérový zápas podzimu ve Vrbně jste ale nevyhráli. Vy jste sice tým dostal do vedení, ale domácí vyrovnali na konečných 1:1. Nemrzí vás to?

Určitě ano, protože body jsme chtěli nasbírat hlavně teď na začátku, ale opět se ukázalo, že je pro nás složitější sbírat ty body na venkovních hřištích. Každopádně Vrbno dobře bránilo, natahovalo čas… Jsem rád, že jsme se z prvního zápasu oklepali a spravili si chuť. Teď v sobotu jedeme do Tuchořic, kde to taky nebule lehké, ale budeme se tam snažit to urvat. Na domácím hřišti si věříme, předvádíme pěkné výkony, teď to potřebujeme přenést i do venkovních střetnutí.

Kdo bude po postupu Kryr vedle vás největší favorit na postup?

Vedle nás tam jsou Černčice, nahoře budou chtít být Buškovice a svou kvalitu ukázal už v minulé sezoně i Výškov. Věřím ale tomu, že všechna tato mužstva nějakým způsobem přeskočíme.

Ze dvou zápasů máte pět gólů. Opět potvrzujete roli kanonýra…

Začátek sezony mi sedl, ale na prvním místě jsou pro mě týmové výkony a to první místo. Až potom budu počítat góly. V minulé sezoně to bylo obráceně, koukal jsem víc na branky než na výsledky, teď naopak. Jdeme za prvním místem.

Neřekl jste si o pozvánku do A mužstva trenéra Davida Holečka…

Já jsem rád, že jsem rád… Možná v budoucnu.