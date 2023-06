Na konci května na valné hromadě klubu odstoupil tehdejší výkonný výbor, načež bylo zvoleno nové klubové vedení. To nyní tvoří Václav Vohánka jakožto předseda, místopředsedové Pavel Vohánka a Martin Mulač, jenž je zároveň sportovním ředitelem, dále pak David Matůšů, Robert Mulač, Václav Řezníček a Petr Týma. Podle klubového webu byla hlavním důvodem skutečnost, že se oddíl dostal už loni v září do platební neschopnosti, kvůli čemuž mu hrozila insolvence či zánik.

„Nově zvolení členové výkonného výboru byli nuceni tuto situaci tedy radikálně řešet a do vedení klubu byl zvolen i zástupce budoucího generálního partnera klubu,“ uvedl na skroudnice.cz Pavel Vohánka.

Údajným partnerem má být stavební společnosti OHLA-ŽS, jež podle tvrzení klubu patří mezi TOP 5 největších v ČR a jejímž vlastníkem je od roku 2003 španělská společnost OHL Central Europe se sídlem v Madridu.

„V tento čas probíhají intenzivní jednání podoby vzájemné spolupráce, jejíž horizont by měl být na období minimálně pěti let a s primárním zaměřením na práci s mládeží," pokračoval Vohánka.

Španělská cesta

V důsledku toho měli vést letošní letní přípravu roudnických mužstev zkušení španělští trenéři, kteří se měli účastnit povinných příměstských kempů. Nové vedení hodlá nastolit koncept profesionalizace trenérů či založit opět dorostenecké mužstvo, které dosud působilo pod roudnickou VOŠ. „Ambice klubu jsou hrát jiný efektivní fotbal s jasnou koncepcí a postupy do vyšších soutěží,“ uvedl dále pro klubový web Vohánka.

S tím ale nesouhlasí ti, kteří se roudnické mládeži ve svém volném čase věnovali doteď. „Na schůzce s novým vedením nám bylo sděleno, že se ruší už naplánovaná letní příprava, a všechny kategorie napříč celým oddílem nastupují na čtyřtýdenní příměstský kemp, v něm se bude trénovat dvakrát denně,“ osvětluje za druhou stranu sporu šéftrenér mládežnických fotbalových dívčích týmů SK Roudnice Matěj Lačný, jenž si vzal hlavní slovo i na pondělní schůzi, jejíž závěr je zachycen ve videu.

Podle něj klub požadoval po rodičích pět tisíc korun za jednoho fotbalistu, další příplatky měly být například za obědy. „Bylo nám sděleno, že kdo se kempů nezúčastní, nebude trénovat ani hrát. Vedení prý chápe, že nejsme profesionální trenéři a máme k tomu svá zaměstnání, takže dopolední blok měli vést Španělé, odpoledne jsme jim měli dělat asistenty. Podle toho, jak by s námi byli na konci spokojení by nám pak přerozdělili jednotlivé kategorie,“ nelíbí se Lačnému fakt, že by trenéři mohli přijít o své tradiční výběry.

Ti, kdo jsou s novou koncepcí nespokojení, prý mohou jít, čehož se na pondělní schůzi chytl téměř celý úsek mládeže včetně trenérů, hráčů a jejich rodičů. „Nemyslíme si, že je pan Mulač osobou, která by měla být předkládána za vzor nám či samotným dětem,“ pokračuje dále jakýsi mluvčí roudnických trenérů s tím, že za novým sportovním ředitelem se táhne spousta kauz, včetně vysokých cen zmíněných kempů a soustředění.

Co bude dál?

Sám Martin Mulač v minulosti kandidoval i na post místopředsedy Fotbalové asociace ČR, kdy se snažil prosadit očistu českého fotbalu se svou iniciativou Nový fotbal - Nové tváře. K současné situaci se ale zatím vyjadřovat nechtěl s tím, že nový výkonný výbor odpoví na otázky Deníku v horizontu nejbližších dnů.

Otázkou zůstává, co bude dál. Roudnický klub nyní na svých stránkách urychleně žádá všechny, kdo chtějí v místním SK pokračovat, aby dali tuto skutečnost na vědomí. Roli v tom ale hraje nejspíš i fakt, že ve středu 28. června končí možnost přihlášení či odhlášení krajských soutěží, ligové už jsou rozlosované.

V nejkrajnějším případě by hrozilo nejen odhlášení vyšších, ale i krajských soutěží, ty se týkají také mužstev dospělých. A tým účinkuje v I. A třídě Ústeckého kraje, rezerva o soutěž níž. „Trenéři jsou jednotní. U rodičů to přesně říct nedokážu, ale troufnu si říct, že takových 90 procent stojí za námi,“ uzavírá Lačný, jenž má i podporu dospělých družstev v čele s Jaromírem Hubeným.