U příležitosti letošních oslav 20 let trvání fotbalového SK Oslov se v sobotu 27. července, ve sportovním areálu klubu uskuteční celodenní oslavy tohoto výročí. Již dopoledne v 10.00 hodin začne přátelské utkání přípravek SK Oslov - TJ Hradiště, v pravé poledne bude zahájeno utkání mužů SK Oslov - SK Slovan Kunratice a v 15.00 hodin bude mít výkop hlavní utkání dne - benefiční duel SK Oslov (35 +) - Real Top Praha.

Jak známo, za Real Top Praha nastupují bývalí i současní sportovci (fotbalisté, hokejisté a další), ale také známí herci či zpěváci. Hlavní postavou tohoto týmu by v Oslově měl být nejlepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller. Výtěžek z tohoto benefičního zápasu (vstupné + startovné hráčů Top Realu Praha) bude věnován na nákup invalidního vozíku pro mladého muže Martina Brčáka. Přispět mohou i ti, co se na tento zápas z různých důvodů nedostanou, a to dobrovolným příspěvkem, který lze poslat na transparentní účet číslo: 287587004/0300, vedený u ČSOB.

Spojit příjemné s užitečným

Jedním z hráčů, který by mohl v Oslově nastoupit za hvězdný Real Top Praha, je fotbalový internacionál Vladimír Šmicer (46 let), který nám řekl:

"Je krásné, že slavíte dvacet let trvání klubu, je to pěkné výročí, ne nijak významné, ale je třeba jej nějakým způsobem oslavit. Myslím si, že Real Top Praha je velice aktivní tým a sestava, kterou ke každému zápasu přiveze, je skvělá, složená ze známých sportovců a umělců. A i herně je na tom mužstvo vcelku dobře. Má to nastaveno tak, že většinou přiveze pět nebo šest dobrých fotbalistů, aby si všichni dobře zahráli a něco předvedli divákům, takže i sportovní stránka v takovém duelu určitě je dobrá, a pokaždé chceme vyhrát," zdůrazňuje hráč, který se s Milanem Barošem stal v roce 2005 v dresu Liverpoolu prvním českým vítězem prestižní Ligy mistrů UEFA.

A trojnásobný účastník fotbalového mistrovství Evropy pokračuje: "Jsem rád, že Real Top Praha takové zápasy dělá, že se mu daří podporovat charitativní akce, při kterých se získají peníze pro lidi, kteří je potřebují. Jeho činnost má skvělou odezvu a mám takový pocit, že za dobu svého trvání získal Real Top Praha spousty peněz, které byly předány tam, kde byly potřeba. S mužstvem jezdím na takové zápasy velice rád, není to pokaždé, protože mě bolí koleno, takže takových akcí mám za sezonu jen několik. Navíc v průběhu roku se účastním několika akcí se starou gardou Liverpoolu, a to všechno skloubit časově není zrovna jednoduché."

Fotbalista, který v letech 1992-1996 a 2007-2009 hrál za pražskou Slavii a získal s ní tři mistrovské tituly dodává: "Každopádně, pokud budu mít čas, rád do Oslova přijedu, zvláště, když tam bude hrát Honza Koller, což byl vždycky skvělý parťák. A přeji si, aby na tuto akci přišlo co nejvíce lidí, to je nejdůležitější. A také, aby se všichni dobře bavili. Když přijde hodně diváků, vybere se také více peněz, které pak někomu pomůžou. To je smysl těchto akcí. Fanoušci jsou blízko hřiště, takže nás mohou vidět v akci, po zápase nebo i v jeho průběhu probíhají autogramiády a fotografování, a jak se říká, mohou si na nás sáhnout a prohodit i nějaké to slovo. Ničemu se nebráníme. Kdyby nebylo fotbalu, tak bych se do Oslova zřejmě nikdy nedostal, ale takhle mám možnost se tam podívat a poznat místní prostředí i lidi. Jak říkám, když mi to časově vyjde, rád tam přijedu a zahraji si na tamním hřišti," dodal na závěr fotbalista, který odehrál za československou reprezentaci jedno utkání, ale za českou reprezentaci startoval v osmdesáti zápasech, v nichž nastřílel 27 gólů.

František Bořánek