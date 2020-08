„Táhni, teroristo islámskej. Bys nás tady všechny vystřílel.“ Takové výroky otřásly po víkendovém zápase Veverské Bítýšky proti Kobeřicím v A skupině I. B třídy fotbalovým prostředím. Jeden z domácích funkcionářů neudržel nervy na uzdě a tvrdě se opřel do rozhodčího. „V týhle zemi nemáš co dělat, ty teroristo,“ křičel na českého sudího s tureckými kořeny Varola Ikizgüla.

Dvaadvacetiletý sudí Varol Ikizgül (na snímku) se narodil v České republice. | Foto: Facebook Varola Ikizgüla

Spršku vulgárních výroků má na svědomí funkcionář Veverské Bítýšky Luboš Lajcman, který incident nepopírá. „Nebudu si hrát na svatýho, byl tam zákrok, on to blbě posoudil a já se neudržel. Byla to ode mě blbost,“ přiznal Deníku Rovnost Lajcman, kterého pobouřil verdikt rozhodčího i následně vyloučení domácího hráče a rodinného příslušníka Viktora Lajcmana.