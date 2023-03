V Jihočeském kraji ještě definitivně rozhodnuto není, ale zdá se, že reorganizace ve fotbalovém prostředí je nevyhnutelná. „Bude to velký zásah do zaběhlých zvyklostí," říká sparťanská legenda David Lafata . „Fotbal je tradiční sport a tak ho veřejnost vnímá, takže jakákoli změna je dost citlivá."

Restrukturalizace fotbalových soutěží? Fousek a Psotka vysvětlují, o co půjde

Podle návrhů se zdá, že v budoucnu už budou pouze ligy. Ne divize, ne první třídy. Ty skončí. „Změny soutěží nejsou jenom v názvech, to by nemělo žádnou cenu. Důležitá je struktura soutěží, návaznost, postupy… Je ale třeba se přizpůsobit tomu, co se děje v českých týmech, v nejnižších soutěžích," myslí si Lafata.

„Jako prioritu bych viděl, aby si funkcionáři zodpovědně zmapovali počty týmů a hráčů, tím se pak musí celá reorganizace řídit. Ne ale jen současné počty, ale trend posledních let. Je pravda, že hráči rozhodně nepřibývají, mladí už vůbec ne, tak je třeba na tuto skutečnost reagovat. Jsem pro reorganizaci, ale aby dávala smysl," dodává.