Slibně rozjetá fotbalová kariéra dostala tvrdou ránu. Filip Firbacher, 22letý rodák z Nového Bydžova, byl letos v lednu potrestán Etickou komisí FAČR za pokus o ovlivnění sportovních výsledků zákazem činnosti na třicet měsíců a pokutou 20 000 korun. Později byl Firbacherovi trest zmírněn na 18 měsíců.

Filip Firbacher dal na podzim za Varnsdorf sedm druholigových branek. | Foto: Tomáš Secký, Jiří Laštůvka

Odchovanec fotbalového klubu v Chlumci nad Cidlinou je bývalým mládežnickým reprezentantem. Nastupoval například po boku Tomáše Vlčka, stopera pražské Slavie, nebo Vítězslava Jaroše, kmenového brankáře Liverpoolu. Oba jsou účastníci letošního EURA.

Zdroj: FK Varnsdorf

Firbacher hrával za Vlašim, Hradec Králové, Chrudim nebo Varnsdorf. S kariérou nesekl a věří, že se může vrátit tam, kde skončil. „Je mi jasné, že fotbalové prostředí na mě bude nahlížet hůře. Kdo o tom všem ví něco víc, ten nade mnou hůl nezlomil,“ řekl v rozhovoru pro Deník. V posledním českém angažmá nastřílel v dresu druholigového Varnsdorfu ve třinácti zápasech sedm branek.

Filipe, dostal jste stopku na 30 měsíců a pokutu 20 tisíc. Později vám byl trest snížen na 18 měsíců. Jak jste to všechno přijal?

Trest mi přišel přísný. Ano, udělal jsem chybu. Přeposlal v 19 letech pár zpráv, v tomto ohledu mi to přijde prostě přísné. Na druhou stranu musím samozřejmě za svoje špatné jednání přijmout zodpovědnost. Chci bojovat a pomoct tomu, aby se mladí hráči podobným věcem vyvarovali. Dokud tady budou sázkové příležitosti na nižší a dorostenecké soutěže, ta hrozba tu bude vždy.

Trest jste dostal za údajné přijetí úplatku v roce 2021. Šlo o zápas SK Rakovník – Motorlet Praha. Co se tenkrát stalo?

Nechci zacházet úplně do podrobností. Byl jsem kontaktován s tím, jestli neznám nějakého hráče z Motorletu nebo Rakovníku, který by za slíbenou odměnu spadl ve vápně. Já odpověděl, že neznám, ale že se zkusím zeptat kamaráda. Ten se zeptal určitých hráčů a byl odmítnut. Takhle jsem informaci předal dál, a myslel jsem, že to tím všechno skončilo. Že bych měl přijmout nějaký úplatek, to razantně odmítám. Přímo proti tomu výroku jsem se odvolával a odvolací komise mi dala za pravdu a trest snížila.

Po vašem konci ve Varnsdorfu jste chvilku hrál v Polsku za tým MKS Jelenia Gora. Klub určitě věděl, v jaké jste situaci, ne?

Ano, věděl. Sehnalo se to na poslední chvíli před koncem přestupového období. Chtěl jsem prostě někde hrát. Řekl jsem jim, jak to celé bylo, v klubu s tím neměli problém. Když se ještě ohlédnu za tím krátkým angažmá, musím smeknout před podmínkami, jaké mi v MKS Jelenia Gora připravili. Na zápasy chodilo kolem dvou tisíc fanoušků, fotbal tam vnímají trošku jinak.

Místo fotbalu pracuji v autodopravě

Jaká je vaše aktuální situace? Trénujete někde?

Ano, připravuju se s Chlumcem nad Cidlinou, který hraje Českou fotbalovou ligu. Bydlím tady, trénuju individuálně. Když mi momentálně odpadl příjem z fotbalu, musím chodit do práce. Pracuji v autodopravě. Takže je to všechno hodně náročné, ale mám o to větší motivaci k návratu. V neposlední řadě začínám pořádat besedy s mladými fotbalisty. Bavíme se o tom, co se mi stalo a proč se to stalo. To je pro mě další velká motivace. Napravit svoje chyby a předat zkušenosti dalším, aby moje chyby neopakovali. Chci, aby věděli, že podobné věci se mají hlásit na fotbalové asociaci.

Nepřemýšlel jste o tom, že s fotbalem je úplný konec?

Momentálně v hlavě jiné zaměstnání nemám. Aktuálně chodím do zaměstnání jen proto, abych si vydělal nějaké peníze. V hlavě mám pořád jenom fotbal, i když vím, že to bude strašně těžké. Neobětoval jsem tomu celý život, abych to v 22 letech vzdal. I když jsem si to sám zkomplikoval.

Věříte, že se ještě fotbalově vrátíte minimálně na úroveň, kde jste skončil?

Věřím v to. Beru to tak, jako bych měl delší zranění. S tou výhodou, že můžu trénovat. Fotbalové prostředí na mě samozřejmě bude pohlížet negativně. Kdo o tom ale ví něco víc, tak nade mnou hůl nezlomil. Budu muset všechny přesvědčovat výkony na hřišti i mimo něj. Musím dokázat, že jsem se ze všech svých chyb poučil a nebudu je opakovat. Momentálně mám tu největší motivaci v tom, dělat věci správně, která mi nejspíš celou dobu chyběla. Já jsem vděčný, že jsem ji poznal.

Sledoval jste výsledky Varnsdorfu? Nakonec se těsně zachránil.

Ano, viděl jsem většinu zápasů, protože tam mám stále hodně dobrých kamarádů. Někdy mě bolelo se na to koukat a vědět, že s nimi nemůžu být na hřišti. Klukům jsem hrozně fandil a mám velkou radost, že to zvládli zachránit.