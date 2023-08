Vaclík oblékl dres Hostouně. Reprezentační brankář zahájil s týmem přípravu

/FOTOGALERIE/ Není to kachna, reprezentační brankář Tomáš Vaclík skutečně oblékl hostouňský dres a začal s týmem účastníka ČFL trénovat. Ale že by naskočil do mistrovského zápasu? To opravdu ne, pořád čeká na nějaké lukrativní angažmá. Pro Hostouň je vyznamenáním už to, že s jeho kádrem tak skvělý gólman trénuje.

Tomáš Vaclík si zatrénoval s týmem ČFL Sokol Hostouň. | Foto: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček