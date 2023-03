Až za několik let teenager uvidí proslulý seriál Okresní přebor, dost možná se bude muset zeptat rodičů: „Co je to ten přebor?“

Právě změna v názvu soutěží je jednou, ale rozhodně ne jedinou součástí plánované revoluce, kterou funkcionáři na Strahově nazvali reorganizace. „Je to nevyhnutelný krok. Současný systém soutěží v českém fotbale je dlouhodobě neudržitelný jak sportovně, tak ekonomicky,“ vysvětlil šéf fotbalové asociace Petr Fousek.

Poslední týdny byly pro hnutí skoro až bouřlivé.

Bafuňáři, hráči, trenéři. Velkou část fotbalové komunity překvapilo, že by mělo k nějakým změnám dojít. Lidé znající skutečnou situaci se ovšem nediví. V anketě Deníku mezi osobnostmi o tom promluvili třeba David Lafata, Jan Koller nebo Zdeněk Šenkeřík.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Fousek připomněl, špičky z řad funkcionářů toto téma řeší už více než rok.

Důvod? V českém fotbale pomalu docházejí lidé, i nejpopulárnější tuzemský sport ztrácí své členy. Jak hráče, tak kluby. Někdejší silné oddíly, „bašty“ z velkých okresů, jsou teď mnohdy rády, že sestaví jeden tým. Rezervy, tedy béčka, už leckde nefungují.

„Restrukturalizace si klade za cíl zpomalení úbytku dospělých hráčů i klubů,“ řekl technický ředitel asociace Zdeněk Psotka s tím, že debaty začínají od třetí ligy níž. Po sedmou, v silných okresech po devátou, možná desátou ligu.

Ano, čtete správně – v budoucnu už žádná Česká fotbalová liga, divize nebo přebory či třídy. Sjednocení má napomoci v lepší orientaci.

Do toho je více než pravděpodobné, že bude méně krajských soutěží.

Ovšem na Strahově si velmi dobře uvědomují, že každý region má svoje specifika. Funkcionáři jsou ochotni naslouchat a přizpůsobit plány aktuální situaci a potřebám.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

„Zapracováváme všechny připomínky. Jde o běh na velmi dlouhou trať,“ zdůraznil Psotka.

Ale aby revoluce neproběhla? Kdepak, bude.

Otázkou je jen to, kdy spatří světlo světa. Původně zamýšlený start od sezony 2024/2025 je většinově odmítán.

„Fotbal je tradiční sport a tak ho veřejnost vnímá, jakákoli změna bude dost citlivá. Je ale třeba se přizpůsobit tomu, co se děje v českých týmech, v nejnižších soutěžích. Jako prioritu bych viděl, aby si funkcionáři zodpovědně zmapovali počty týmů a hráčů. Včetně trendu posledních let. Je pravda, že hráči rozhodně nepřibývají, mladí už vůbec ne, tak je třeba na tuto skutečnost reagovat. Jsem pro reorganizaci, ale aby dávala smysl.“

David Lafata

Olešník, přebor Jihočeského kraje

„Mohli bychom se zaměřit na větší ochranu rozhodčích, aby nebyli znechuceni z nadávek a s pískáním nekončili. A z důvodu nedostatku hráčů by bylo dobré popřemýšlet na této úrovni o změně systému střídání na hokejové. Asi bych to nedělal stylem „pět minut hraješ, pět minut střídáš", ale třeba tak, že by se mohlo vystřídat jednou za poločas. Určitě by to pomohlo. Hlavně týmům, které mají jinak jen třeba dva hráče na střídání.“

David Rozehnal

Kožušany, I. B třída Olomouckého kraje

„Řada klubů krachuje, odhlašuje soutěže, nemá hráče. Dětí je méně, obrovským problémem je často to, že týmy nemají dorostenecké kategorie, nemohou pak doplňovat A mužstva. Ale v českém fotbale by se měl řešit hlavně nedostatek rozhodčích. Na nižších úrovních rozhodčí nejsou, v mládežnických i dospělých kategoriích. Jde to už zeshora, i proto se třeba mluví o spojování ČFL do jedné, takové změny bych tedy chápal.“

Zdeněk Šenkeřík

Mratín, okresní přebor Praha-východ