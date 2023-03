Brankáři nechť prominou, avšak nejvíce obdivu sklízejí ve fotbale útočníci. Společný jmenovatel? Kdo dává góly, sklízí ovace. Platí to jak v nejvyšší soutěži, tak před hrstkou diváků v okresním přeboru.

Jakub Řezníček září, je nejlepším kanonýrem v nejvyšší soutěži | Foto: Petr Nečas

O těchto kouzelnících v kopačkách se dá napsat spousta zajímavostí, ostatně příběhy nejlepších střelců zaznamenáváme v pravidelné rubrice Kanonýr Deníku. Tady je malá ochutnávka.

Příběh kanonýra z ligy

Brzy mezi legendami. Řezníček čeká na stý gól



Fotbalový cestovatel Jakub Řezníček prošel spoustou klubů - byl i ve Spartě a Plzni. V roce 2021 se rozhodl pro návrat do Brna, kde prožil nejvydařenější období kariéry. Skvělý krok pro hráče, geniální tah manažerů Zbrojovky. S osmnácti brankami se rodák z Příbrami stal králem střelců druhé ligy a hlavně vytáhl brněnský klub zpět mezi elitu. A tím neskončil, v letošní FORTUNA:LIZE do dneška nastřílel šestnáct branek, pouze pět branek mu schází do stovky, tedy do Klubu ligových kanonýrů.

Král ligových střelců přestal pít pivo. Zhubnul jsem a je mi fajn, říká Řezníček

Co stojí za vzestupem obrozeného kanonýra? Vedle pohodového prostředí jižní Moravy, které mu evidentně svědčí, se na něm podepisuje i zlepšená životospráva. Stal se abstinentem, zhubl a na jeho pohybu je to patrné. „Měl jsem rád pivo po zápase, posedět s klukama, ale prostě jsem si řekl, že to zkusím a držím. Nechybí mi to a je mi fajn,“ vysvětlil čtyřiatřicetiletý šutér, jehož nevlastním bratrem je brankář Bohemians Martin Jedlička.

Zajímavost? Jakub Řezníček má aktuálně bilanci jedné branky v průměru za 122 minut.

Příběh kanonýra po přestupu

Fotbal na jiné úrovni. Kacafírek (ne)straší ČFL



Mihl se v lize, ale zářil hlavně na vesnici. Štěpán Kacafírek byl vyhlášeným střelcem a postrachem soupeřů na Kutnohorsku. Působil jako kapitán i nehrající trenér v Červených Janovicích, kam na čas zlanařil třeba i Tomáše Řepku nebo Romana Bednáře. Ale nakonec i on vyslyšel výzvu hrát fotbal zase proti skoro profíkům.

Teď se s Benešovem snaží o záchranu ČFL, tedy o pět pater výš! Jeho dojmy z třetí ligy? „ČFL se hodně změnila i za dobu, co jsem ji hrál dřív,“ zmínil třiatřicetiletý forvard.

Kacafírek se trefil poprvé za Benešov. Už bylo na čase, hlásí

Z tempa co zápas, to ranec gólů musel úřadující nejlepší kanonýr sezony v Česku slevit. Napoprvé vyšel naprázdno, v domácí premiéře proti Mladé Boleslavi B už skóroval. Byla z toho remíza 2:2. „Je tady víc mladých kluků, víc se běhá a soutěž je hodně náročná. Ale baví mě to,“ řekl o novém angažmá. V porovnání s přeborem jde samozřejmě o zcela jiný fotbalový svět. Rozdíl ve střílení gólů? „Enormní,“ vypálil okamžitě. Musí proměnit šanci. Moc jich nebude.

Zajímavost? V sezoně 2021/2022 nastřílel Štěpán Kacafírek 87 gólů.

Příběh kanonýra z okresu

Odboj přinesl senzaci. Pavlík se učil od Doška

Hrál kraj, ale teď trápí soupeře v nejnižší soutěži v okrese Plzeň-jih. Důvod? Odboj. Takřka celé béčko Robstavu Přeštice si v létě založilo nový tým - TJ Přeštice. Nejvýraznější postavou je Jan Pavlík. Během podzimu nastřílel hned 35 branek! Zkušený 33letý forvard navíc přiznal, že s tímto číslem není tak úplně spokojený. „Mohlo jich být mnohem více. Občas se mi kluci smějí, co všechno jsem schopný zazdít,“ poznamenal fotbalista, který prošel mládeží v Klatovech, kde si poprvé vyzkoušel divizi.

Hádky v "Berbrově baště": Přeštice mají problém se stávkou fotbalistů

Čtvrtou nejvyšší soutěž v Česku hrál Pavlík několik let - třeba za Koloveč, kde nastupoval vedle zkušeného Tomáše Doška nebo exreprezentanta Petra Vlčka. Oblékal také dres Chrástu. A teď táhne svůj tým za postupem aspoň do okresního přeboru. Nikdo nepochybuje, že se to povede. Přeštice mají impozantní skóre 92:2. A pokud vás zajímá, kolik branek dokáže tenhle kanonýr za jeden zápas, tak se posaďte. Ptenínu nasázel při vítězství 17:0 rovných deset gólů.

Příběh kanonýra ze školy

Šabo šel z brány do útoku. Vzor? Nevlastní otec

Asi nikdy nebude hrát za Slavii nebo Spartu, ale fotbal ho baví. Seznamte se: Marek Šabo, patnáctiletý kanonýr, který obléká dres sdruženého týmu Jiříkova a Šluknova. Na podzim sázel jeden gól za druhým. Rekord si připsal proti Malšovicím, kdy nastřílel při drtivé výhře 18:0 šest kousků. Na této kanonádě je zajímavé i to, že vítězové nastoupili jen v deseti. Šabo říká, že víc než titul Kanonýr Deníku, jenž si vysloužil, ho zajímají výsledky a tabulka soutěže.

Šabo zkusil chytání, teď je skvělým střelcem. Vzor? Nevlastní otec!

„Na fotbale mě baví fakt, že i slabší tým může porazit ten silnější. Baví mě taky kolektiv a hra jako taková,“ rychle dodal. Za zmínku stojí, že s fotbalem začal ve druhé třídě na jiříkovském pažitu. „Svoje začátky si moc nepamatuji, ale jako každý nováček jsem zkusil i chytání. Fotbal mne hned chytl,“ zavzpomínal. Drtivá většina teenagerů má svůj vzor. „Mým vzorem je můj nevlastní táta Zdeněk, který mne k fotbalu přivedl a vlastně mne i trénuje. Líbí se mi, kolik času věnuje fotbalu. Taky mu rozumí,“ usmál se.