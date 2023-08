„Řezník z Horní Břízy“ zase jednou úřadoval. Rozhodčí Michal Paták předvedl zářez, nad kterým zůstává rozum stát. Známá postava z éry bývalého šéfa fotbalového svazu Romana Berbra, ovlivnila zápas ČFL mezi Admirou a béčkem Českých Budějovic (2:1). Vítězný gól padl ze skandální penalty, za kterou sudí sklízí ostrou kritiku fanoušků i expertů.

Rozhodčí Michal Paták před lety čelil ve Zlíně rozhořčeným fanouškům. | Foto: ČTK/Dalibor Glück

Jako za starých časů. Rozhodčí Michal Paták dal vzpomenout na dobu, kdy se v českém fotbale uplácelo ostošest. Z korupční aféry bosse Romana Berbra profláknulý sudí, který byl před lety vyřazen z profesionální listiny, má na svědomí další obří škraloup. Tentokrát ve třetí lize.

Přetažené nastavení a vymyšlená penalta. Jednoznačně nebyla, zní i z Admiry

Paták zařídil pražské Admiře výhru na rezervou Českých Budějovic (2:1). Jak? V desáté minutě nastavení prvního poločasu odpískal pofiderní penaltu, po které šli hosté do vedení 2:0 a pak dokráčeli ke třem bodům. Na videu, které se objevilo na sociálních sítích, je přitom jasně vidět, že k žádnému prohřešku nedošlo.

Tohle že byla penalta? „Z lavičky to nešlo tak dobře vidět, ale když to vidím na videu, tak to jednoznačně penalta nebyla,“ uznal dokonce i sám trenér Admiry František Peřina.

Skandální počínání „řezníka“ Patáka spustilo lavinu hejtů na internetu. Na neuvěřitelný zářez reagovali nejen fanoušci, ale dokonce i známé osobnosti a experti.

„Paták úřaduje. Penalta, kterou svět neviděl,“ napsal na Twitter komentátor Petr Svěcený a přidal zvracející emotikony.

Měl by sedět s Berbrem

Paták by měl z fotbalu definitivně zmizet. „Takhle se dál neposuneme, pokud tam budou pořád tyhle lidi,“ povzdechl si někdejší ligový fotbalista Jan Rajnoch a nyní fotbalový expert.

„Místo toho, aby tenhle frajer čekal v teplákách spolu s Berbrem na rozsudek, tak on ještě píská. Neuvěřitelný…“ nebral si servítky populární glosátor Neobjektivní Novinář.

Rozhodčí Michal Paták přehlédl ruku Milana Petržely v utkání Zlína s Plzní:

Zdroj: Youtube

Během víkendu přitom nešlo o jediný úlet leváka Patáka. „Naprosto ostudné. A co jsem slyšel, tak stejný „rozhodčí“ řádil i v pátek v Chomutově. Kvalitní prodloužený víkend pana Patáka. Pane Bože, už ho vyřaďte nadobro!“ zlobil se bývalý slávista Tomáš Podvín.

Zkraty rozhodčích jsou běžné. „Já nechápu, že se lidi pořád diví, přijďte se někdy mrknout. Tohle není výjimečná situace,“ poukázal bývalý mládežnický reprezentant Jiří Sodoma.

Soud s Berbrem a spol.: Rozhodčí nikdo neřídil, odmítl vinu Roman Rogoz

Paradoxem je, že sama Admira se proti řízení Patáka ohradila. „Kontroverzní rozhodnutí o nařízení pokutového kopu a především nastavení času nad rámec základní hrací doby prvního poločasu považujeme za velmi nešťastné. Tato událost neprávem znehodnocuje výkon našeho mužstva v utkání a především nezaslouženě vrhá velmi špatné světlo na klub jako takový,“ stojí v prohlášení klubu.