Fotbalová veřejnost na Zlínsku měla během podzimu o čem debatovat. Jeden případ se vymykal zvyklostem. Rozhodčí Jiří Jäger tam dostal stejný trest jako fotbalista, který ho inzultoval. Stopka od fotbalu na deset zápasů, minimálně do dubna dalšího roku!

Překvapí vás důvod: sudímu se nelíbila forma a rychlost řešení případu z duelu Jasenné se Štípou, a tak sám aktivně napsal otevřený dopis, ve kterém nabádal své kolegy rozhodčí ke stávce v 8. kole. „To bylo znevážení dobrého jména fotbalu. Vše měl předně řešit s nadřízenými. Takto se ani sudí opravdu nemohou chovat! Proto jsme po konzultaci s komisí rozhodčích rozhodli o velmi přísném trestu,“ vysvětlil předseda tamní disciplinární komise Bronislav Cibulka.

Co zaznělo od šéfů komisí rozhodčích



„Dnes už si nikdo neuvědomuje, že bez rozhodčích se fotbal sice původně hrál, ale brzy všichni pochopili, že při sporných momentech potřebují nějakého nezávislého člověka, který je rozsoudí. Ale přece to nemá být jejich nepřítel! Někdy to bohužel už před začátkem zápasu vypadá, že nepřítelem je. Naše řemeslo je řehole.“

Petr Blažej, předseda komise rozhodčích pro Středočeský kraj



„Za mého dvacetiletého působení v čele komise rozhodčích jsme zaznamenali poprvé tak velký zájem o funkci rozhodčího, kdy pro jarní část připravujeme osm nových rozhodčích různého věku.“

Vít Hrubý, předseda komise rozhodčích okresu Karlovy Vary

Pomoc v nouzi nepřišla

Chyba na straně arbitrů? Nestává se tak často, aby komise rozhodčích uznala, že její „ovečky“ při zápase pochybily. Jeden z takových momentů nastal na Hané, konkrétně po utkání olomouckého okresního přeboru Blatec - Střelice.

Předčasný konec duelu kvůli inzultaci se řešil dlouho. A kromě agresora Lukáše Kadlece (stop na šest utkání) stihl trest i hlavního rozhodčího Daniela Zdražila. A dokonce stejný, píšťalku nuceně odložil na šest utkání.

Odměny pro rozhodčí



Peníze jako motivace? Pokud jste žili v domnění, že rozhodčí v Česku dostávají za pískání závratné odměny, vyvedeme vás z omylu. Ano, za ligový zápas inkasuje hlavní arbitr 25 tisíc korun, jenže ve srovnání se zahraničím jsou to drobné (například ve Španělsku má sudí šestkrát víc). Pokud vás zajímají nižší soutěže, za krajský přebor obdrží muž s píšťalkou 1110 korun a jeho asistenti 740 korun. Ještě méně honorované jsou duely u mládeže, třeba za zkrácený mač přípravek získá rozhodčí třicet korun.



Teď ale to nejvíce podstatné. Všechny zmíněné sumy platí už pěknou řádku let. Inflace neinflace, sazebník se neměnil od roku 2014. „Přivítali bychom, kdyby se odměny zvýšily,“ řekl Radek Příhoda, šéf komise rozhodčích pro profesionální soutěže.

Pohnutkou pro to byly dvě okolnosti.

Zaprvé: za viníka, který do něj strčil, chybně označil jiného hráče. Jenže to není vše. „Od začátku rozhodčí neřešili kritiku ze strany hráčů, funkcionářů a pořadatelů. Dospělo to k inzultaci,“ zmínil předseda komise rozhodčích OFS Olomouc Ladislav Rosskohl. Pykali také pomezní, za neposkytnutí podpory/pomoci v nouzi. „Vilém Miler situaci jen přihlížel ze své lajny a neběžel za hlavním sudím,“ uzavřel Rosskohl.

Skandální derby mezi Karlovými Vary a Plzní. Rozhodčí upadl, prý kvůli alkoholu

Nepříjemnost s rozhodčím letos řešili také na Plzeňsku. V kraji, kde dlouhá léta vládl Roman Berbr, se objevila šuškanda kolem arbitra Zdeňka Hájka. Postoupil z okresu do kraje, ale brzy byl zase poslán zpět na Klatovsko. Důvod? Oficiálně ztráta důvěry. Dlouholetý sudí, který má také hráčskou registraci v klubu TJ Sokol Křenice, totiž měl ovlivňovat nominace na zápasy.

Počet rozhodčích v Česku

Karlovarský kraj 78

Plzeňský kraj 223

Jihočeský kraj 200

Zlínský kraj 190

Olomoucký kraj 254

Moravskoslezský kraj 271

Královéhradecký kraj 216

Ústecký kraj 253

Liberecký kraj 137

Pardubický kraj 210

Středočeský kraj 475

Praha 180

Vysočina 218

Jihomoravský kraj 482

„Šlo o jeho osobní aktivity ve prospěch jednoho klubu, což se neslučuje s etickým kodexem rozhodčího,“ uvedl Miroslav Zlámal, předseda Komise rozhodčích Plzeňského krajského fotbalového svazu. Podle informací Deníku se Hájek v některých případech snažil přemlouvat kolegy, aby nejezdili, kam nemají (kam má jet někdo jiný).

Sudí Jan Štěrba utržil ránu do obličeje. Utkání III. třídy mezi Radlíkem a Zvolí kousek za českou metropolí (konkrétně v okrese Praha-západ) skončilo na podzim kontumací. Jenže kromě trestu pro agresora i domácí klub pykal dokonce samotný arbitr. Na zápase prodělal (musel zaplatit 1500 korun) a ještě si musel dva víkendy odpočinou. Důvod? Nepřiměřená obrana. Nenechal si nic líbit. Přesto ho incident neznechutil a vrátil se. Zato Radlík má na kahánku, v tabulce mu po podzimu patří poslední místo.

Zážitky fotbalové sudí: Žádost o ruku, brankář s průjmem nebo bitka na hřišti

Radek Čamra je na Táborsku jako doma. Působí v Borotíně (ale nehraje za něj) a k tomu píská - ostatní týmy v III. třídě (skoro prales je výstižné označení). Tenhle čtyřicátník byl letos několikrát potrestán. Chyby v zápise by se ještě daly pochopit, ale jednou už se jeho chováním museli zabývat funkcionáři: z komise rozhodčích, disciplinárky a sportovně-technické komise. Proč? Vulgárním gestem se v utkání Košice - Stádlec vymezil proti fanouškům domácích. Trest byl mírný: přišel o odměnu i cesťák.