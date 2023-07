„Rozhodcovské kariéře se věnuji něco málo přes rok. Nejdříve jsem začínala v Okresním fotbalovém svazu Louny a nyní jsem už v Ústeckém krajském fotbalovém svazu, kde rozhoduji krajské soutěže. Za ten rok jsem stihla i odmávat několik přátelských utkání Sokola Brozany, který hraje třetí ligu. Zatím se ovšem zaměřuji na hru jako asistentka rozhodčího, ale mám za sebou i zápasy jako hlavní rozhodčí, ale bylo to spíše zápasy dorostu,“ vypráví Nikola Vrbová.

Holky v jejím věku tíhnou spíše k volejbalu, florbalu nebo házené. Vrbové učaroval fotbal. Má to jednoduché vysvětlení. „Část mého dětství jsem trávila víkendy na fotbalovém hřišti v Kozlech, protože můj táta tam několik let působil, ale po nějaké době se od fotbalu odtrhl. Po pár letech jsme začali chodit do Brozan na fotbal, jelikož můj otec zná předsedu a majitele klubu Brozan Antonína Kühna. Tady jsem došla k závěru, že chci být rozhodčí ve fotbale,“ vzpomíná sympatická blondýnka na své „první krůčky“.

Mladá lounská rozhodčí Nikola Vrbová.Zdroj: Jaroslav Tošner

Dnes už má něco za sebou, přesto si občas vyslechne jako rozhodčí své. Stačí odmávat ofsajd, se kterým hráči nesouhlasí a je zle. Peprné výrazy se snáší na její hlavu. „Je to náročné, většinou se v každém zápase objeví nějaký chytrák, který vám do toho bude celou tu dobu mluvit, anebo si vyslechnete i nějaké nadávky. Někdy je to těžké, ale snažím se všechny ty negativní ohlasy vypouštět a soustředím se na průběh hry,“ vysvětluje mladá rozhodčí.

Fotbal ale přináší i příjemnější věci. Vrbová je mladá pohledná holka. Fotbalisté to samozřejmě registrují a tak dochází i na pozvánky na rande. „Už se mi to párkrát stalo, jak v okrese, tak na krajské úrovni. Je skvělé, že svět je ještě normální a muži mají zájem o ženy,“ chechtá se holka, která i jako sudí má své sportovní sny. „Každý rozhodčí má sen zapískat si nějaké vyšší soutěže a já jsem stejná. Dostat se tak do první ligy,“ zasní se.

Jen volného času jí moc nezbývá. V týdnu škola, o víkendu zápasy, cestování. „Je to dost náročné i kvůli škole a na kamarády si většinou udělám čas v pracovních dnech,“ dokresluje svůj nabitý program.

Přesto, když jí vybyde volno, tak i tam fotbal hraje svou roli. „Když si nějaký ten volný čas najdu, tak se scházíme s kamarády, nebo se jedu podívat na zápas mých oblíbených klubů SK Sokol Holedeč a Sokol Brozany, jelikož mě podpořili v mé kariéře rozhodčí a mé velké díky patří předsedovi Holedeče a současnému kolegovi Janu Hanzalovi a majiteli Brozan Antonínu Kühnovi. Také chci poděkovat Ústeckému krajskému fotbalovému svazu, že mi dal příležitost rozhodovat krajské soutěže a že se o mě velmi dobře stará. Díky si zaslouží za podporu také moji rodiče,“ uzavírá Nikola Vrbová.