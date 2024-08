Nakonec se vydává na (zatím) ryze trenérskou dráhu, plácl si z divizními Hranicemi, které však pokukují po okamžitém návratu do třetí ligy. „Mám teď do fotbalu obrovskou chuť a těším se na novou výzvu,“ hlásí trojnásobný mistr české ligy.

Kudy vedla vaše cesta do Hranic? A proč právě Hranice?

Poprvé po deseti letech jsem měl od trénování sedmiměsíční pauzu. Děti (havířovské Žraloky, pozn. red.) jsem samozřejmě trénoval dál, ale od mužského trénování jsem si odpočinul po delší době. Tahle pauza mi docela vyhovovala, protože jsem měl dostatek času, nad vším přemýšlet. Navštívil jsem spoustu fotbalů, první ligu, druhou ligu a další soutěže. Zároveň to bylo sedm měsíců oťukávání z různých stran, spojování mé osoby s fotbalem a podobně. Je pravda, že jedním z prvních, kdo se mi ozval, byl Marek Chudý z Hranic.

Prozradíte, kdy se vám poprvé ozval?

Už když jsem ukončil své působení v Havířově, byli jsme v úzkém kontaktu. Samozřejmě, že jsem byl ve spojení i s jinými kluby, ale z respektu k nim je moc jmenovat nechci. Ony to vědí. A co se týče rozhodování? Hlavní důvod je ten, že já sám sebe vidím nejvíce v roli hlavního trenéra. Chci ukázat, co s týmem umím, co chci hrát a prezentovat se.

Na co se tedy fanoušci SK Hranice herně mohou těšit?

Chtěl bych, aby se tým pod mým vedením prezentoval kombinačním fotbalem, kdy budeme dominantní na míči, vytvářet si spoustu šancí a dávat góly. Nechci, aby můj tým hrál kopanou na náhodu, ale fotbal po zemi s velkým pohybem. Pokud to tak bude, tak věřím, že poté se to přenese i do tribun, kde to bude bavit i samotné lidi a všichni budeme spokojeni. Vše ale musí být podtrženo výsledky.

close info Zdroj: Deník/Ivan Němeček zoom_in Fotbalisté Havířova remizovali v derby s Bohumínem 1:1.

Co ještě pomohlo tomu, že jste se rozhodl pro Hranice?

Je to pro mě dostupné, z domova jsem za čtyřicet minut v Hranicích. Divize E pro mě bude také příjemná změna, tolik ji neznám, na většině stadionů jsem nikdy nebyl. Zajímá mě to. Co mě ale zaujalo, je chování Marka Chudého. V kontaktu jsme byli už během působení Hranic ve třetí lize, nechtěl jsem do toho ale v té době zasahovat. Když už pak ke konci soutěže bylo opravdu ve hře moje angažování, řekl jsem Markovi, že do toho vstupovat nechci. Že respektuji trenéra, který u týmu byl, a pokud se máme spolu bavit, bavme se o nové sezoně.

Radek Malina každopádně odkoučoval první dvě divizní utkání, změna přišla až nyní, proč?Chtěl jsem si vše pořádně promyslet a také jsem toho řešil více. Navíc Marek Chudý zase řešil v prvé řadě svůj zdravotní stav, což je na prvním místě, tak to má být. Ale myšlenka, která nyní vyústila v realitu, zrála dlouhodobě. Nakonec jsem osobně navštívil domácí zápas a poté se rozhodl pro Hranice, protože v nich vidím obrovský potenciál. Fajn je, že se nebavíme pouze o mužích, ale i o celé mládeži v Hranicích, která je na skvělé úrovni a zároveň jde pořád posouvat. Za sebe mám teď do fotbalu obrovskou chuť a těším se na novou výzvu. Domluvili jsme se a uvidíme, co nám to ukáže.

Žádná velkohubá prohlášení

Po vašem konci v Havířově jste mluvil o tom, že kývnete na nabídku klubu, který bude mít jasnou vizi a cíl. Co to podle vás je v Hranicích?

Nechci mít velkohubá prohlášení. Vždy mě bavilo objevovat mladé a nové hráče, dávat jim prostor, ale samozřejmě na to musí mít. Klub má mít cíl, logicky – víme, že Hranice spadly ze třetí ligy. Pár hráčů odešlo, jiní zůstali, ale podle mě má tým pořád potenciál. Je pravda, že divizi E skoro vůbec neznám, ale kdyby si někdo myslel, že mi má stačit střed tabulky, tak to mě vůbec nezná. Z toho cíle logicky vyplývají. Baví mě tvořit něco nového. Teď to bude v novém prostředí, s novými lidmi a já se na to moc těším. Kluky chci detailně poznat jak fotbalově, tak i charakterově. Každý den velmi pozorně poznávám tým a můžu slíbit, že budeme poctivě a trpělivě pracovat. Pak uvidíme, na co to bude stačit a popřípadě budeme reagovat.

Bude vaše role časem mít přesah i mimo mužský A-tým do dění ve fotbalovém klubu SK Hranice?

Není to mou ambicí. Podle Marka jsem ale ve fotbale asi něco dokázal, mám zkušenosti a jméno, které by chtěl vnést do klubu a napříč různými kategoriemi. Já to neberu jako funkci. Mně nikdy nešlo o funkci. Vždy jsem říkal, že mé místo je na hřišti a tam jsem. Teď jsem hlavní trenér A-týmu, což je pro mě priorita číslo jedna. Co bude dál, ukáže čas. Marek asi takovou myšlenku má, chtěl by mě provázat se širším spektrem dění v klubu, já se ale teď chci soustředit na pozici, kterou mám. Než všechny a všechno poznám, bude to chvíli trvat, ale s tím jsem počítal.

Asistent trenéra a další bývalý ligový fotbalista Tomáš Čáp zůstává u týmu. Znáte se dobře?

Byla to pro mě jedna z podmínek. S Tomášem se známe velice dobře. Uznávám ho jako člověka i jako fotbalistu, který si něčím prošel. Je to pro mě důležitá osoba, která skvěle zná prostředí. My, už trošku starší hráči, máme navíc na fotbal i trošičku jiný pohled. Můžeme srovnávat, co bylo za nás, a co je teď. Naším úkolem bude najít ideální mix všeho. Vím, že Tomáš je legenda klubu a tohoto regionu. Chtěl jsem, aby zůstal. Dlouho jsme se o tom spolu bavili. Řekl mi, že bude pokračovat do zimy a pak uvidíme, co bude dál.

A co vaše hráčská kariéra? Mluvilo se o tom, že byste mohl naskočit v divizi za Polanku nad Odrou, je to pravda?

To je super otázka. Vůbec to tak není. Neměl jsem vůbec žádnou myšlenku, že bych ještě hrál na úrovni divize. Nechal jsem se pouze přeregistrovat do klubu mého známého, abych nebyl v havířovském klubu pod některými lidmi. Indiáni navždy budou moje srdcovka, ale prostě nechci být spojovaný s jistými lidmi.

Takže už si vůbec nikde nekopnete?

Jezdím často do Prahy, už kvůli televizi, protože každý víkend tam mám komentování, které mě neskutečně naplňuje. Jsem v ligovém fotbale, musím to sledovat, baví mě to. Jsem teď registrovaný v týmu Všenorský SK, kde jsem minulý víkend už odehrál první zápas. Je to I. B třída Středočeského kraje, po cestě do Prahy. Pokud si někde kopnu, tak tam, když budu mít čas. Už si nemám co dokazovat. Každý si asi myslel, protože si to někde přečetl, že ještě budu zkoušet divizi v Polance. Nebo že tam asi čekám, až vymění trenéra! (směje se) Přitom to tak nikdy nebylo a šéf Polanky to moc dobře ví! (usmívá se)

Pojďme k tomu, co vás čeká v nejbližší době. Nejprve divizní premiéra na hřišti Nových Sadů.

Žádný zápas není jednoduchý. Teď jedeme do Nových Sadů. Už na tom intenzivně pracujeme, sbírám informace od Tomáše Čápa, bavím se i se samotnými hráči. Pojedeme tam s určitou myšlenkou, se kterou se chci v Hranicích prezentovat. Bude to asi trošku jiné oproti tomu, jak Hranice hrály doposud. Uvidíme, jestli to povede k úspěchu, ale chtěl bych naši hru vnutit soupeřům. Ne se přizpůsobovat té jejich. Pojedeme do Olomouce s pokorou a respektem k soupeři, budeme ale mít jasný cíl a za tím si půjdeme.

No a následovat bude opravdu ostrý domácí křest ohněm – utkání MOL Cupu s loni ještě prvoligovým Zlínem. Těšíte se?

Je to perlička. Nechtěl jsem přeskakovat Sady, ale už v úterý jsem klukům naznačil, že tohle bude svátek fotbalu. Proto ten fotbal přeci hrajete. Přivítáme vedoucí tým druhé ligy, zkušený tým, který loni spadl z ligy. Vede ho zkušený trenér Broňa Červenka, kterého znám. Bude to svátek pro Hranice jako takové. Důležité bude, aby hráči věřili, že jsou stejnými kluky z masa a kostí jako ti ze Zlína, a že stát se může cokoliv. Zkušenosti na straně soupeře budou neoddiskutovatelné, ale my uděláme maximum pro to, abychom dokázali překvapit a třeba se porvali o postup do dalšího kola. Co jiného ode mě chcete slyšet. (úsměv)