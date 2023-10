Fotbalisté Zdechovic ani Starých Čívic nebudou na poslední podzimní kolo IV. třídy v okrese Pardubice vzpomínát v nejlepším. S nadsázkou lze říct, že místo fotbalového zápasu tyto týmy nabídly představení, jaké je k vidění spíše u zápasníků v kleci. Rozdíl však je znatelný. Sudí se bitky hráčů nezúčastnil a ani ji nerozhodcoval. Někteří samotní aktéři konfliktu navíc zapomněli na pravidla fair play, když namátkou kopali do ležících protihráčů. K celému incidentu se vyjádřily obě strany a jejich slova si můžete přečíst níže.

Okresní fotbal občas nabízí nejen krásné fotbalové akce a pohledné góly, ale někdy i nepříjemné situace. (ilustrační foto) | Foto: Petr Hrnčíř

Kvalitní fotbal vystřídalo ubohé a ostudyhodné mlácení se. Tak lze popsat střetnutí domácích Zdechovic a hostů ze Starých Čívic v posledním podzimním kole IV. třídy Přeloučska.

Pojďme však od začátku. Utkání otevřel brankou v sedmnácté minutě Jan Málek z týmu hostů. Domácí však brzy kontrolovali trefou Jakuba Sůry. Ve druhém poločase pak začal již zmíněný horor. Nejprve přidal dvě trefy Antonín Launa a v 81. minutě snížil na 2:3 Matěj Šnokhous. Téměř hned po rozehrávce se omylem srazili dva hráči a celá tato situace vyústila v hromadnou bitku obou táborů. Rozhodčí tak zápas ukončil a hned odešel do kabin, aniž by rozdal nějaké tresty. V zápise tak nenajdete ani jednu červenou kartu…

"Červené karty jsem nerozdal. Už v zápase jsem se bál, aby po mně nevyskočili," vysvětlil situaci rozhodčí Josef Ledajaks, který se hájí i slovy: "Víte co, když se sejde pár bláznů, tak to by mohl pískat kdokoliv a stejně by se porvali."

A jak zkušený sudí viděl celou bitku?

"Já viděl až to pokračování, kdy tam bylo více kupiček. Já předtím běžel k zraněnému a oni se za mými zády začali mydlit. Raději jsem to okamžitě ukončil, protože mezi ně nepolezu," dodává.

Kopání do hlavy a vyražené zuby

Celou situaci vidí jinak zástupci z obou klubů, kteří zmiňují fakt, že rozhodčí nerozdal ani jednu kartu…

"Už když jsme viděli, že nás bude pískat pan Ledajaks, tak jsme věděli, že to bude průšvih. Nemyslím to vůči němu nijak zle, ale už to příliš nezvládá. Důkazem bylo to, že mu hráči hrubě nadávali a on nebyl ochotný dát kartu jen kvůli tomu, že se bál konfrontace. Být to jiný rozhodčí, tak věřím, že to tak nedopadne," zdůrazňuje předseda a hráč Zdechovic, Kamil Kautský.

Jeho slova potvrzuje i vedoucí týmu Starých Čívic, Stanislav Kulhánek: "Kdyby pan rozhodčí rozdával karty hned od úvodních minut, tak to dopadlo naprosto jinak. Na druhou stranu můžeme být rádi, že vůbec někdo píská. Mám názor, že v sedmdesáté minutě měly oba týmy dohrávat v devíti lidech. Zas na druhou stranu nás nechci obhajovat. To, že sudí nezvládá utkání, není důvod k tomu, abychom se tam prali. Na hřišti jsou za své činy zodpovědní hráči."

Pojďme však k samotné bitce, která se udála po osmdesáté minutě.

"Už o polovině mi vyhrožoval hráč s číslem 7 (Marek Vasilev), že si mě najde. Já jsem to ale nijak neřešil a říkal jsem mu, ať je v klidu a jdeme si zahrát fotbal. Samotný moment začal tím, že v 84. minutě se srazili dva hráči na velkém vápně a rozhodčí přerušil hru a šel se tam podívat," začíná rozkrývat svůj pohled na celou sitauci Kamil Kautský a pokračuje:

"Já v té chvíli stál na polovině a periferně jsem viděl, jak ke mně již zmíněný Vasilev běží a hlavou mě udeřil do žeber. Jak jsem se svalil, tak jsem ještě viděl jeho nohu u mé hlavy a bylo vidět, že mě chce kopnout."

Rozkryl úvod celého konfliktu. Tím se však pouze odstartovalo daleko více hněvu.

"Byly tam poté strkanice na obě strany. Náš kluk tam vlétl a protihráče kopl a svalil ho na zem. Tam náš hráč dostal pěstí, až měl vyražené zuby. Ve druhé skupince dostal David Miřejovský ránu kopačkou do hlavy. Byl na rentgenu a doktor dokonce říkal, že být to o trochu vedle, tak už tu nemusel být," vypráví hrozné okamžiky víkendového zápasu.

Na druhou stranu i předseda Zdechovic dokáže přiznat, že chyba je vždy na obou stranách: "Neříkám, že se člověk nenechá vyprovokovat. Já sám hodně mluvím a myslím si, že to i k fotbalu patří, ale v pětačtyřiceti nemám zapotřebí se s někým rvát. Smutné mě přijde, že se kope do lidí na zemi. To je ubohost nejvyššího kalibru."

A jak podle jednoho z aktérů skončil celý konflikt?

"Poté co se to uklidnilo a odcházelo se do kabin, tak jsem se bavil se střelcem dvou branek Antonínem Launem a on sám mi říkal, že to nechápe a poukazoval na zbytečnost celé té situace," dodává Kautský.

Je to ostuda fotbalu

Svůj pohled na celou záležitost přidává i Stanislav Kulhánek, který není spokojen s chováním ani svých svěřenců, tak i protihráčů.

"Byl to od začátku vyhrocený zápas z obou stran. V průběhu utkání hráč s číslem 33 (Kamil Kautský) a náš s číslem 7 (Marek Vasilev) do sebe slovně šili. Marek mi říkal, že ho protihráč hrubě urazil a vyústilo to až v jeho obrovský zkrat a napadl ho. Po zápase toho litoval, ale to jsem mu říkal, že to je pozdě. Posléze došlo k těm dalším potyčkám a rozhodčí raději ukončil zápas. Je to ostuda fotbalu," neskrýval rozhořčení trenér Starých Čívic.

A jak podle něj vypadala již zmíněná situace, při které hráč kopal do soupeře na zemi?

"Mohu potvrdit, že to tam proběhlo v těch dvou šarvátkách. Domácí kompletní střídačka vyběhla na hřiště. Jeden z hráčů Zdechovic, nevím jaký, si zahrál na karatistu a kopem „sejmul“ našeho hráče. Z toho důvodu vzniklo to, co se tam pak stalo. Emoce byly obrovské a došlo i ke kopání do soupeře."

Trenér Čívic neskrýval rozhořčení z celé situace a hned několikrát zmínil, že se jednalo o ostudu fotbalu. Jak tedy mluvil s hráči?

"Hned jsem jim říkal, že do fotbalu to nepatří a ať si každý zamete na vlastním písečku. Jestli se to bude opakovat, tak už je tam nechci vidět," rázně dodal Kulhánek.

Celá situace teď je v rukách OFS Pardubice, kde se rozhodne o dalším vývoji i trestech.

"Nechceme dělat zatím žádné soudy a čekáme, co bude. STK je ve středu a disciplinární komise ve čtvrtek. Nechci nic předjímat za OFS. Je to složitý případ," přidává vyjádření sekretář OFS Pardubice, Lukáš Ouředník.

