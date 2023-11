Fotbalovému trenérovi Miroslavu Lázslovi, který vede v Krajském přeboru Ústeckého kraje Ledvice, se podařil nevídaný kousek. Během jednoho měsíce vytáhl dvakrát z rybníku na severu Čech bezmála 170 centimetrů dlouhého sumce albína.

Miroslav Lászlo se sumcem albínem | Foto: Deník/František Bílek

„Nevěřil jsem svým vlastním očím. Jak poprvé, tak i podruhé. To už vůbec ne. Takový kapitální kousek se povede ulovit jednou za život, mně se to povedlo hned dvakrát během několika dnů. Poprvé jsem mu řekl, že si přeju postup do krajského přeboru. To se povedlo. A pak jsem si přál, abychom se v něm udrželi," usmívá se Lászlo. Sumec s ním pravděpodobně sympatizoval i napodruhé, Ledvičtí totiž na podzim získali jako nováček poměrně slušný bodový zisk.

Obrovskou rybu Miroslav Lászlo vylovil v revíru U dubu v Háji. Z vody ji tahal půl hodiny. „Musí se opatrně, aby se sumci nijak neublížilo. Poprvé se chytl na javorový boilies, podruhé na rybičku. Já vůbec nevěděl, že tam je. Později jsem se dozvěděl, že už ho někdo chytl, to prý měl 150 centimetrů, takže za tu dobu vyrostl skoro o dvacet čísel. Podle mě mu je tak osm let."

Ledvický kouč se se svým úlovkem chvíli pomazlil na břehu, několikrát se nechal vyfotit a potom ho pustil zpátky do vody. „Pustil jsem ho tak, jak to dělává Jakub Vágner - potopil jsem se s ním do vody," usmívá se Lászlo.

Rybolov je relax

V skupině kamarádů, které si říká Mošna tým, je teď za kapitána. „Kapitánskou pásku má vždy ten, kdo chytí největší rybu. Myslím, že mi vydrží pěkně dlouho."

Pro fotbalového trenéra je rybolov skvělý relax. „Rybařil jsem jako mlaďoch, před šesti lety mě to zase chytlo. Chodím před zápasem i po něm. Když se prohraje, je nálada smutná, ale zase se pak dobře vyčistí hlava; člověk popřemýšlí, co může změnit, navzájem si poradíme. Chodí se mnou i můj svěřenec Alex Ingardia a další lidi od fotbalu. Rybaření mi fakt pomáhá se dostat ze stresu."