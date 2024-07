Minulý týden si FK Robstav díky předběžnému rozhodnutí Městského soudu v Praze zajistil místo v České fotbalové lize, přestože jeho licence měla na základě rozhodnutí Výkonného výboru FAČR přejít na TJ Přeštice. Teď šéf klubu šokoval prohlášením, že celý tým posílá hostovat do Slovanu Velvary.

„Celý tým z minulého ročníku včetně realizáku bude hostovat ve Slovanu Velvary,“ potvrdil Radek Kozák v prohlášení, které zaslal Deníku. „Když se k tomu přidá šest výborných hráčů, někteří co tam zůstali z mančaftu, jenž bojoval v baráži s béčkem Slavie, a nové kvalitní posily, měli bychom se prát o čelo ČFL. Velvary kolem předsedy Davida Vedrala umí dělat fotbal. Vzhledem k tomu, že jim odešel významný sponzor a FK Robstavu podle mě VV FAČR nestandardně sebral práva na ČFL, jsme se velmi rychle dohodli a před dovolenou pana Vedrala podepsali smlouvu o spolupráci, a oba věříme ve velký úspěch,“ doplnil současný šéf FK Robstav.

Podle smlouvy má hlavně zajistit čtyři miliony korun do rozpočtu, který se pohybuje mezi šesti až sedmi miliony a posíá do Velvar šestnáct hráčů a realizační tým.

„Hráči na čele s trenérem Purkartem mně věřili a doufám, že i věří nadále. Za trpělivost jim děkuji. I kvůli nim jsem nemohl čekat, jak všechno dopadne a rozhodl jsem se smluvně včas zařídit s Velvary,“ vysvětloval Radek Kozák, proč se rozhodl prakticky celý tým FK Robstav z minulé sezony přesměrovat do Velvar.

Odešli bez souhlasu jen Řezáč (M. Lázně), Petr (Souš) a skončil také Havel, protože se stal na plný úvazek kondičním trenérem ve Viktorii Plzeň. Ostatní se hlásili realizačnímu týmu na čele s trenérem Stanislavem Purkartem ve středu odpoledne na prvním tréninku ve Velvarech, kde bude Slovan i nadále hrát mistrovské zápasy. Větší část tréninkového procesu však v týdnu vždy absolvuje na Plzeňsku, především v Robstav Aréně v Kamenném Újezdě.

Ale pozor! To není všechno, ve hře stále zůstává i FK Robstav, pro který shání Radek Kozák prakticky celý nový kádr i trenéra. „Robstav bude sázet především na mladé a prát se o záchranu v ČFL i s tím handicapem, že mu nepřeje šéf ŘKČ pan Drobný, Uvidíme, co se bude v zákulisí ještě dít,“ navezl se Radek Kozák do předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného.

Navzdory tomu, že si FK Robstav vymohl soudem vrácení do skupiny A třetí ligy, nelíbí se mu rozšíření ČFL na 17 týmu, které s sebou přineslo další dva dodatečné postupy.

„Proč postoupilo Kladno a Benátky, když bylo jasné, že se FK Robstav bude bránit právní cestou a ŘKČ (Řídící komise pro Čechy) i výkonný výbor FAČR to věděly? A jak je možné, že na jednu licenci hrají najednou dva kluby FK Robstav v ČFL a TJ Přeštice v divizi? Plně souhlasím s prohlášením klubu Petřín před losovacím aktivem,“ položil Radek Kozák řečnické otázky.

Vůbec nepředpokládá, že by soudy prohrál. „Pracujeme s třemi týmy právníků v čele mgr. Zbořilem a firmou Arrows. Předběžné opatření se dává v malém počtu případů a FK Robstav ho získal,“ připomněl.

Čeká nás asi pořádně horké fotbalové léto…