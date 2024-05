Oslavy v Brně. Líšeň má 100 let, vrcholem bude speciální zápas s Baníkem

Vše začalo v hostinci U Slezáků. Tam se 20. května 1924 začala psát historie líšeňského fotbalu, která trvá až do dnes. Tedy v pondělí na den přesně sto let. Brněnský klub SK Líšeň slaví kulaté výročí a chystá velké oslavy. Na neděli 23. června si proto přichystal speciální den pro současné i bývalé hráče, funkcionáře i fanoušky, vrcholem bude utkání s předním týmem nejvyšší soutěže. Do Líšně zamíří Baník Ostrava.