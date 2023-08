Aféra „Řepiště“ vrcholí, mecenáš dostal vyhazov. Choval se hulvátsky, píše klub

/FOTOGALERIE/ Velkou pozornost mezi fotbalovými fanoušky vzbudil spor ve fotbalovém Řepišti, kvůli kterému odmítlo A-mužstvo nastoupit do středečního utkání 1. kola MOL Cupu s druholigovým Prostějovem. Domácí poté s B-týmem a několika narychlo vypůjčenými hráči z jiných klubů utrpěli ostudný debakl 0:26! Večer po zápase zaslalo vedení TJ do redakce Moravskoslezského deníku vyjádření, v němž informuje o vyhazovu sportovního manažera Pavola Bugáně. Co bude s klubem dál? Dohraje vůbec jako nováček divizi?

Uprostřed Pavol Bugáň. | Foto: TJ Řepiště