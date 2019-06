„Nervozita na hřišti houstla a houstla, až to v 89. minutě skončilo hromadnou rvačkou. Naběhlo tam asi dvacet lidí a pustili se do našich hráčů. Nejhůře dopadl Lukáš Mohyla, který dostal ránu pěstí a jel do nemocnice s bolestí hlavy,“ komentoval situaci trenér hostí Marian Minich.

Incident měl začít strkanicí mezi domácím Matyášem Richtárem a hostujícím Martinem Sklenaříkem. „V okamžiku, kdy jsem oběma chtěl udělit žlutou kartu, přiběhl z pokutového území hostující brankář Ludvík Zifčák a zezadu napadl hráče domácího Richtára,“ uvedl v zápise o utkání hlavní rozhodčí Jiří Ochodek.

Za obranu Richtára pak vyfasoval žlutou kartu Jurásek. „V tom okamžiku došlo ke vběhnutí diváků na hrací plochu a k napadení tří hráčů hostí. Mohyla dostal pěstí do obličeje. Další dva hráče taky polili domácí diváci pivem,“ pokračoval Ochodek, a kromě Mohyly a Zifčáka vyloučil i Richtára.

Předseda domácího klubu a hlavní pořadatel Zdeněk Palička s popisem události do této chvíle souhlasí. Co se mu ale nelíbí, je věta „pořadatelská služba se na hrací ploše objevila až po ukončení incidentu“. „Už když jsem viděl, že se do toho vrhá brankář, běžel jsem tam,“ oponoval Palička, podle něhož měl sudí zápas ukončit, když na ukazateli skóre svítilo číslo 90. „Až když se vše umoudřilo, sudí foukl do píšťalky a řekl: ‚Ukončuji utkání pro vniknutí diváků na hrací plochu.‘ A šel do šatny. Pak se to rozešlo,“ popsal.

„Zajímavé je, že když jsem se hráče snažil rozdělit, tak se mě ptal, co dělám na hřišti. Tak na jedné straně tu nemám co dělat, na druhé uvede do zápisu, že tam nikdo z nás, pořadatelů, nebyl,“ kroutí Palička hlavou.

„Navíc od šaten vyběhli na hřiště i další naši pořadatelé. Tohle tvrzení rozhodčích nepokládám za věrohodné,“ dodal předseda s tím, že je podle něj i nestandardní, aby rozhodčí uděloval karty po zápase v šatnách na základě videozáznamu.

„Je divné, že si netroufali zapsat to z hlavy podle toho, co ho viděli, ale vyžádali si video. Já si myslím, že se tohle nesmí,“ doplnil Palička, podle něhož si následně záznam odvezli.

„Ochodek přišel a řekl mi, že mu volal Ozaniak (šéf rozhodčích), ať záznam sebere s sebou a předá ho Janoškovi (sekretář krajského svazu), aby ho měli na disciplinární komisi ve čtvrtek k dispozici. V dobré vůli jsem mu ho dal, nevím, zda oprávněně, či ne. Teď by měl být na fotbalovém svazu,“ popsal Palička, který však totožnost diváka, který napadl Mohylu, nezná. „Prý ale asistent sudího na lajně ho měl vyfotit,“ upozornil.

Zhmožděniny

A pokud jde o zranění, i domácí Richtár skončil v nemocnici. „Není vážné, ale má zhmožděniny a omezení hybnosti. Je jeho věc, jestli to bude chtít řešit dál,“ pokračoval Palička.

Zároveň nesouhlasí s tvrzením, že jde stoprocentně o fanouška Bělé. „Břidličná chtěla získat tři body za každou cenu. Oni se mohli zbláznit, že prohrávají na hřišti předposledního, pořád věří, že se na základě přepočtů mohou dostat do divize. Proto se mohu domnívat, a řekl jsem to i rozhodčím, že gólman to udělal a vyvolal záměrně s tím, aby vyhráli kontumačně,“ řekl otevřeně Palička.

Právě v tuto variantu Kovohutě doufají. „Mělo by to být úplně jasné, bylo to brutální,“ měl jasno kouč Břidličné Minich.

Dnes k celé věci zasedne disciplinární komise krajského svazu, která dostala vyjádření od STK. „Je návrh na kontumační výsledek 0:3, tedy ve prospěch Břidličné, a vynesení dalších disciplinárních trestů podle zápisu,“ prozradil Deníku sekretář svazu Vladimír Janoško s tím, že důvodem je nezvládnutí pořadatelské služby.

„A za druhé je to fakt, že fanoušci šli podle záznamu přímo po hráčích Břidličné. Ale konečné rozhodnutí komise může být jiné než jaký je návrh,“ dodal Janoško. „Těžko se vyjadřovat do novin než to posoudí disciplinární komise, ale nutno říct, že i sudí uznali, že iniciátorem celého konfliktu byl brankář Břidličné. To diváky vybudilo, že se začali rvát. Nebýt jeho, dva hráči by dostali žluté karty a byl by klid,“ uzavřel předseda Staré Bělé Zdeněk Palička.