Do zápasu naskočil v pozici hlavního arbitra Milan Matějček, jemuž kryli záda na čarách Erik Hlaváček a Lukáš Machýček. A právě Matějček je nyní pod drobnohledem. Arbitr, který byl na rok vyřazen z nejvyšší soutěže kvůli skandálně odřízené baráži v roce 2019 (a po návratu byl zase brzy vyhozen), se nyní o dvě patra níže nepředvedl v dobrém světle.

Sprosťárny od Verbíře? Známé jméno nehraje roli, říká šéf disciplinární komise

Nejvíce křiklavý moment přišel ve 24. minutě. Kulturní akrobatická vložka - pád na zem (mimo jakoukoliv skrumáž) - je hodně podivná. Jestli to bylo nepohodou, drnem či jinými okolnostmi, to bude v řešení komisí FAČR.

O vyjádření k výkonu rozhodčích Deník požádal delegáta Slavomíra Kozla, který dohlížel na západočeské derby. Ten to ale odmítl.

Šlo o zdraví hráčů

„Já už toho na fotbale zažil hodně, ale že by dorazili rozhodčí namazaní, navíc na derby, které vždy naláká hodně fanoušků, to jsem zažil poprvé,“ kroutil nevěřícně hlavou nad drzostí arbitrů František Hřídel z Karlových Varů. „Divím se, že jim bylo povoleno, aby vůbec v jejich stavu mohli zápas odřídit, vždyť šlo o zdraví hráčů, a to opomenu, jak se na zápas dopravili,“ upozorňoval Hřídel.

Rozhodčí to už schytávají i na sociálních sítích, kde se video začalo šířit rychlostí blesku. „Štve mě to kvůli dětem, vezmete je na fotbal a rozhodčí se tam namazanej válí po zemi,“ nebral si servítky Jan Husák, fanoušek Slavie z Horního Slavkova.

Záznam zápasu:

Zdroj: tvcom.cz

„Třetí nejvyšší liga v České republice, ale nejvyšší úroveň ostudy a hladiny alkoholu v krvi. Ta Fevoluce by mohla jít o Fousek lépe,“ přidal na twitteru Jan Němček svůj pohled na vystoupení arbitrů v lázeňském městě.

Skandál přinese jen dohady. A taky další kaňku na pověsti rozhodčích.