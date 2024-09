Hledáme talentované absolventy elektro - vyber si! (40 - 70.000 Kč) Nová příležitost pro absolventy středních a vysokých škol elektrotechniky! Jsi po škole a nevíš kde nastartovat svou kariéru? Chceš se dostat ke globálním projektům pod záštitou největšího inovátora v oblasti elektrotechniky, energetiky a robotiky? Tady máš tři možnosti: Náplň práce: První pracovní příležitost, které se můžete chopit je pozice Elektroinženýra., Jedná se o kompletní inženýrskou činnost v oblasti elektro dodávek; příprava elektrotechnické dokumentace, návrh elektroinstalace a uvádění do provozu., Můžete se uplatnit v oborech: Energetika, Námořní průmysl, Zpracovatelský průmysl apod. Stačí si jen vybrat, co Vás nejvíce zaujme. , Přijdete si na bezkonkurenční finanční ohodnocení (až 70.000 Kč + prémie + diety), , Při další příležitosti na pozici L1 Support – Inženýra technické podpory využijeme absolventy i zkušenější, kteří upřednostňují kancelář před terénem. , Pokud dokážete o elektrotechnice mluvit tak, aby ostatní rozuměli, co říkáš a vyznáš se v elektrotechnické dokumentaci – tak jste náš člověk!, Také se zde setkáte se zahraničními klienty a dodavateli, takže komunikativní angličtina je na místě., , Na poslední projekt hledáme Inženýra pro funkční bezpečnost. , Zajištění spolehlivosti bezpečnostních funkcí. , Práce v souladu s bezpečnostními předpisy, vývoj systému, programování PLC, do kterého jsme Vás schopni zaučit. , Ideální kandidát je pro nás ten, který má chuť se vzdělávat v IT a Cyber Security, má vhled do prostředí Windows administrace a virtualizace.. 40 000 Kč

Detail nabízené práce