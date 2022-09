Premiéru bývalého kapitána národního mužstva za FK Hajskala si nenechaly ujít dva tisíce lidí, což je víc než počet obyvatel Ráztočna. Škrtel se hned uvedl gólem. Dal si pivo s klobásou a mazal domů do Trenčína. „Uvidíme, třeba se brzy vrátím,“ krčila rameny hvězdná posila. A opravdu, u jedné epizody nezůstalo.

Škrtel se do Ráztočna vrátil a fanoušky na vesnici baví dál. Z kovaného stopera je rázem šutér k pohledání. Sedmatřicetiletý veterán, který v minulosti tvrdil muziku ve slavném Liverpoolu, sází jeden gól za druhým.

Jako Baroš ve Viganticích. Hvězdný Škrtel přitáhl na vesnici 1700 diváků

Naposledy přidal další dvě trefy do sítě Tatranu Tužina. Výrazně se tak podílel se na výhře 3:0. Jeden gól vstřelil Patrik Habánik, se kterým se pojí docela pikantní historka. Amatérského fotbalistu, který pracuje jako strojař, zlanařil do týmu sám Škrtel poté, co Habánik před pár týdny nasázel Ráztočnu čtyři góly.

„Byl jsem mile překvapený, když mi zavolal. Byl to super pocit. Ani nevím, jak to popsat. Je krásné, když se o vás zajímá legenda slovenského fotbalu a bývalý hráč Liverpoolu. Je skvělé vědět, že si mě vůbec všimnul,“ líčil Habánik v rozhovoru pro Sportnet.

Souhru se Škrtelem si užívá. „Je pro mě čest hrát s legendou jako je Martin Škrtel. Je temperamentní, neustále hecuje mužstvo. Jeho přínos je neocenitelný, na hřišti i mimo něj. Je to pravý lídr, umí nás vybičovat k nejlepšímu výkonu.“

Motorlet vytáhl v derby na Hostouň těžký kalibr. Třetiligový tým posílil Stoch

Ráztočno díky Šrktelovi šlape. Je na prvním místě tabulky a v šesti zápasech ještě neprohrálo. „Něco takového tady ještě nebylo. Jsem rád, že Martin dodržel slovo, které před téměř dvaceti roky dal, když odcházel do Petrohradu. Nezapomněl, odkud do velkého fotbalu odešel,“ řekl starosta obec Ivan Škrteľ, který je strýcem slavného fotbalisty.