Ve 28 letech dorůstá do nejlepšího věku, co se brankářů týče. Strážce neštěmické svatyně…

Na to rozhodčí reagoval další žlutou kartou, tedy i červenou, a poslal Valigůru do sprch. Ten podle zápisu Podrackého napadl fyzicky strčením do oblasti krku a ramene. „Já tě zabiju, ty zm**e, odsud neodjedeš živý. Do*ebu ti celou rodinu,“ hlásil dále.

Nejprve si zopakujme, co se v neděli podle zápisu o utkání vlastně stalo. Martin Valigůra inkasoval v 60. minutě žlutou kartu za „bezohledné podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře“. To se mu ale nemělo líbit a pustil se do kritiky protihráčů. „Šmejde vypadni,“ častoval slovy faulovaného soupeře a kapitánovi domácích vzkázal, aby „táhl na svou polovinu“.

„V návalu emocí řeknete cokoliv a pak si to nemusíte pamatovat, proto jsem se ptal i kluků z Hatě. Nic takového neslyšeli. Řeknu přesně, co jsem mluvil. Pamatuji si to,“ zdůrazňuje Martin Valigůra.

„Ano, kapitánovi jsem řekl, ať táhne na svou polovinu, načež on mě počastoval urážkami, za které se mi později omluvil, protože se známe. Na to rozhodčí nereagoval. Na faulovaného ale nic nepadlo. Byl to jasný faul, chtěl a musel jsem ho přerušit, byť nešlo o zákeřnost, ale žlutou jsem čekal a přijal. Otočil jsem se a odešel. To je vidět i na záznamu. Vůbec jsem se nehádal. Šmejde vypadni jsem mu neřekl,“ vylučuje Valigůra.

„Po udělení druhé žluté karty jsem do sudího strčil, nebylo to do oblasti krku, ale do oblasti ramene. Krku jsem se nedotkl, protože ke mně stál bokem. A rozhodně jsem nepoužil slova, že ho zabiju, nebo o jeho rodině, protože jeho rodinu vůbec neznám. Ano, řekl jsem mu: Odsud neodejdeš, pokud takhle budeš pískat dál. A nazval jsem ho ne z**dem, ale zku***ným z**dem. To tam klidně napište, protože za tím si stojím. Za vším, co jsem skutečně řekl, si stojím. Jinak to byly vymyšlené fráze,“ zdůrazňuje.

„Bohužel, nikde už nedohledáte důkaz, co jsem mu řekl, nebo neřekl. I proto je chyba, že ten zápis náš vedoucí podepsal, nebo že nepodal k tomu vyjádření,“ dodává Martin Valigůra.

Deník oslovil i hlavního rozhodčího Pavla Podrackého. „Co je psáno, to je dáno. Já spíše nechápu jeho reakce, jelikož se známe dvacet let a do šedesáté minuty byl v klidu. Ještě se mnou komunikoval jako kamarád. Slušně,“ vybavuje si.

Uvedené věty v zápise by neměnil. „Už proto, že ho znám, je poslední věc, kterou potřebuji, si vymýšlet. Co je v zápise, to řekl. Obvolejte hráče Hati, hlavně kapitána a faulovaného. Vždyť první, co po faulu udělal, bylo, že běžel k němu a nadával. Všichni to slyšeli,“ líčí Podracký. „Vždyť tam musel na něj přiběhnout vlastní brankář, aby ho uklidnil. A z druhé strany pořadatel. Byl jak smyslů zbavený. On byl v transu, že ani neví, co řekl,“ popisuje dále.

„Nemám důvod si vymýšlet pohádky. Asi tři minuty jsem stál na hřišti a vše jsem si zapsal, abych věděl, co pak dát do zápisu. Bylo toho hodně, možná na dvě A4, některá slova jsem se snažil neslyšet. Vzal jsem to podstatné, co mě urazilo,“ přibližuje sudí.

Valigůru držel rukou od sebe, dvakrát ho na chování upozornil. „I na videu je to vidět. Po kartě se měl sebrat a jít pryč, ale mám jen jedny nervy. Mělo se hrát a ne poslouchat Valigůru, jak řve po pěti hráčích a posílá je všude možně. Přitom s první žlutou neměl problém, zatmělo se mu až po červené,“ kroutí hlavou Podracký.

A co fyzický atak? „Vše je na videu. Poprvé mě strčil do ramene, pak mě chtěl chytil za krk, ale ruka sjela opět na rameno. Proto jsem uhnul a ustoupil. Nejsem ten, který by se šarpal,“ říká.

Valigůru rozčílila i další okolnost. „Nevzniklo to proto, že by po mě kapitán něco řval. Po zápase si vždy podáte ruku. Šlo o to, že zápas byl od začátku veden tendenčně. Od všech tří rozhodčích,“ má jasno. „Vždyť třeba v devadesáté minutě nám v jasné situaci, kdy běžíme na branku, mávnou ofsajd. Kdybyste tam byl, bylo to k… Radši nic. Strašné,“ ironicky se směje Valigůra.

„Byl tam delegát, je to na videu, a od pondělního poledne má klub 48 hodin na protest. Jasné červené, stejně tak penalta, běžné žluté. Nic neregulérního, nic vymyšleného,“ je sudí neoblomný.

Omlouvat se nebude

Nejednoho samozřejmě napadne, proč by si Podracký slova takového rázu do oficiálního dokumentu vymýšlel. „My máme spolu dlouhodobě spory. Už minimálně dvakrát jsem zažil, že pan Podracký vedl zápasy tendenčně proti týmu, ve kterém jsem hrál. Můj pohled je takový, že to pan rozhodčí vymyslel kvůli svému egu, jelikož jsem se mu postavil, což nečekal,“ myslí si Valigůra.

„O tom nevím. Pískal jsem ho možná dvakrát v I.A třídě, když Brušperk postupoval do přeboru, kde já už pak nebyl. A když se se mnou šedesát minut normálně baví, asi nemyslí na to, že má se mnou nějaké spory. Pak vidí díky vlastnímu nevhodnému chování červenou a spustí tohle,“ diví se Podracký.

Tvrdí, že s Valigůrou vycházel po celých dvacet let vždy dobře. „Naposledy jsem ho pískal před pár měsíci v Jablunkově, kde s Čeladnou dostali osmičku. A bylo to samé ‚čau, čau, čau‘, podali jsme si ruce a vše v pohodě,“ vzpomíná rozhodčí.

„Jak říkám, ani si není vědom, co řval. Měl černo před očima a neměl jsem jinou možnost. Kdybych ho na hřišti po tom všem nechal, ještě by ho za pět minut někdo přejel, rozdal bych ty karty stejně, a k tomu by se mi to tam servalo. Potřeboval jsem udělat na hřišti pořádek. On ho narušil,“ objasňuje Pavel Podracký.

Valigůru slova nemrzí, spíše jiná věc. „Za to, co jsem řekl, se sudímu omlouvat určitě nebudu. Ale štve mě, že jsem poškodil Šilheřovice jako tým i klub, že vůbec taková aféra vznikla, a že to musí lidé na svazu řešit. Své chování neschvaluji, jen mi vadí, že jsou uváděny fráze, které jsem neřekl. Stalo se tak ale na popud toho, jak trio rozhodčích vedlo celý zápas,“ opakuje obránce.

„A to nemluvím o domácí střídačce, která na vás permanentně pořvává sprostá slova a první asistent pan Boráň jim nic neřekne. Ale tohle už moc neřeším,“ povzdechne si Martin Valigůra.

Jaký bude trest?

Co bude dál? Valigůru pravděpodobně čeká větší trest, než jen jedno utkání, což by dostal za červenou kartu. V úterý výkon sudích měla probírala komise rozhodčích, zápis z ní ještě není. „Třeba řekne, že jsem mu červenou neměl dát a ještě se mu mám omluvit,“ směje se Pavel Podracký.

Verdikt pak po předání od STK vynese disciplinární komise. Pravděpodobně ve čtvrtek. Valigůra představu o distancu nemá. „Nic podobného jsem nikdy nezažil, jedinou červenou v životě jsem dostal za standardní faul. Vůbec nevím, jaký je sazebník,“ přemýšlí.

„A upřímně, v mých 37 letech už mi je to jedno. Jestli skončím takhle, tak klidně. Jen mě už nebaví, aby se takhle ty zápasy vedly a řezaly. Tohle byla sviňárna, tak do očí bijící, že se to ve mně nakumulovalo,“ pokračuje a dokonce zvažuje kroky mimo fotbal. „Seděl jsem s právníkem a bavili jsme se, jestli to neřešit v rovině podání trestního oznámení pro pomluvu. To říkám otevřeně,“ prozrazuje Martin Valigůra.

„Já jsem spíše čekal, že až vychladne, zavolá a řekne, že ujel. Nebo přijde za námi přímo po zápase. Takhle byl na tribuně, a my po konci šli radši ze hřiště, aby nevznikl další konflikt,“ připomíná. „Je to derby, oba chtějí vyhrát, ale tato reakce se vymyká. Já už to ovšem pustil z hlavy, pro mě to byl zápas jako každý jiný,“ mávne rukou Pavel Podracký.

„Chápu, že nejsou rozhodčí, ale někteří mají za sebou tolik přešlapů, slušně řečeno, že by se někdo měl zamyslet nad tím, jestli by dál tito sudí měli pískat. U pana Podrackého jednoznačně,“ uzavírá Martin Valigůra.

Po Valigůrově vyloučení bylo Šilheřovicím v neděli ještě hůř o tři minuty později, když Denis Lukáš chytil míč směřující do branky na čáře rukou. Další červená a penaltu proměnil David Plaček, hosté tak dohrávali téměř půl hodiny o devíti. Na konečném výsledku 2:2 už nic nezměnilo ani třetí vyloučení, kdy haťský Lukáš Cigan zabránil vyložené šanci.