Tahounem a kanonýrem Sosnové je trenérův syn Robert Slipčenko, který kdysi chytal například za hokejovou Slavii. Do Sosnové dojíždí z Prahy, takže je reálné, že nestihne všechny zápasy. „Je to tak. Dojíždí nás víc. Pokud nejedu, většinou strhnu ostatní. Mám časově náročnou práci, v týdnu toho hodně nalítám. Jsem rád, že si pak u fotbalu odpočinu, manželka mi to naštěstí nezakazuje,“ přiznává Slipčenko.

Mimochodem, pracuje s brankářem a spoluhráčem Davidem Volfem ve firmě, která se zabývá pokládkou kanalizace a vodovodů.

Sosnová se scházela více doma než venku. Ale i tam občas zabodovala. Jako v šestém kole, kdy vyhrála na půdě čtvrté Lindavy 3:1. „To jsme dokonce hráli dlouhou dobu v deseti, jelikož se nám jeden hráč zranil. Nebyl jsem spokojený s prvním poločasem, bylo to od nás ustrašené. Ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší a Lindavu přehráli,“ pochvaloval si Milan Slipčenko.

K poslednímu podzimnímu zápasu ale Sosnová na půdu béčka českolipského Arsenalu nedorazila. Utkání skončilo kontumací.

Mnohem hůř jsou na tom jiní. Třeba Kunratice na Liberecku. Tým, který hraje III. třídu Sever, nezískal v první polovině sezony ani bod.

Klubu se absolutně nedaří a prohrál, co se dalo. Navíc jednou k zápasu v Habarticích ani nenastoupil, protože se hráči nesešli… Takže jedenáct duelů a velká nula v bodovém zápise.

Skóre posledního celku Severu je tragické: 8:63, když nejvyššími byly porážky 0:12 doma s Bulovkou, 1:13 v Raspenavě, kde hrál v devíti, a 2:10 od céčka Frýdlantu. Nejtěsnější prohru zaznamenali Kunratičtí 2:3 s Bílým Potokem.



Moc mladých za Kunratice nenastupuje - Bartošovi je 18 a Ptáčkovi 16 roků. Zato Jiřímu Ježkovi je 64, Hankemu 53 a Kožarikovi 52.

"Ze zdravotních důvodu chyběl celý podzim Provazník, který je mozek týmu a dlouhodobě dává nejvíce gólů a k němu gólman Špína. Místo něho chodili do brány kluci z pole, prostě jsme to plácali. Myslím, že jinak bychom byli rovnocennými soupeři s týmy z druhé poloviny tabulky a nějaký ten bod udělali,“ přiznal Milan Franc, hrající předseda Sokola Kunratice.