/ROZHOVOR/ Ve Vlašimi strávil dohromady osm let. Nejprve pět let v mládeži, poté tři roky v A-týmu, kterému během nich pomohl výrazným způsobem k postupu z divize až do druhé ligy. Dušan Lizák se tím nesmazatelně do historie celého klubu.

Spanilá jízda započala v ročníku 2006/2007 a vyvrcholila v sezoně 2008/2009 kdy se Vlašim ovládla ČFL, čemu tak rychlý vzestup přisuzujete?

Tehdy se sešlo mnoho dobrých hráčů, lidí kolem fotbalu a fantastičtí fanoušci, kteří nás podporovali v hojném počtu nejen na domácích zápasech, ale i při výjezdech ven. Všichni drželi pohromadě, ať už to bylo na hřišti nebo mimo něj. Od prvního kola se nám dařilo a drželi jsme se na prvním místě. Utkvěly vám některé duely z té doby v paměti?

Vybaví se mi dva zápasy. První je z Písku, kde jsme vyhráli 1:0 a gól jsem dal právě já. Po zápase jsme navíc minimálně zremizovali rozepři s místními hokejovými ultras (směje se). A druhý?

Ten jsme hráli v Českých Budějovicích, kde jsme prohráli 2:0. Zápas tehdy řídila Dagmar Damková, která mě asi neměla ráda (směje se). Dostal jsem totiž červenou kartu. Byla to moje druhé a zatím stále poslední vyloučení ve fotbalovém životě. Po postupu do druhé ligy jste ve Vlašimi nepokračoval. Trenér Nádvorník se tehdy nechal slyšet, že druhou ligu hrát nechcete…

Můj odchod byl trochu zvláštní, ani sám nevím, jak celá situace vznikla. Nechtěl jsem odejít, ale když skončila sezona, tak mi ani jiná možnost nezbyla. Přesto na roky, které jsem v klubu strávil, vzpomínám pouze v dobrém. Sledujete počínání Vlašimi v současnosti?

Vzhledem k tomu, že ještě aktivně hraji, stihnu za sezonu maximálně čtyři zápasy A týmu. Sleduji hlavně mládežnické týmy Vlašimi a mám radost, že se daří vychovávat hráče, o které mají zájem i přední české kluby.

