Tou se stal boj o nejlepšího střelce soutěže. Až do závěrečného zápasu v něm vedl střížovický Karel Pabiška. Je to jen něco málo přes měsíc, kdy se 22letý kapitán Střížovic probojoval i do rubriky Kanonýr Deníku za Litoměřicko a milovníky sportovních pohádek a senzací zaujal příběh muže, který ještě donedávna góly chytal. „Paradoxem je, že jsem prakticky celou kariéru nastupoval na pozici brankáře, jenže v prosinci 2021 jsem měl v Alpách úraz ramene, který mi znemožnil pokračovat na této pozici. Od té doby hraju v útoku,“ uvedl tehdy v rozhovoru.