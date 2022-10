Nejen český internet v posledních dnech žije fenoménem „českého Královce“. Zkusme se zamyslet nad tím, co by připojení osamělé ruské enklávy kolem Kaliningradu k zemi v srdci Evropy znamenalo pro tuzemský sport.

Začít můžeme u již zmíněného stadionu. Ten byl v Královci (Kaliningradu, Königsbergu – vyberte si) postaven pro účely fotbalového mistrovství světa v roce 2018. Měl stát 11 miliard rublů, ale jak bývá v Rusku zvykem, původní rozpočet byl dramaticky překročen.

Aréna však stojí a svými parametry hravě zastíní všechny stadiony v Česku, Letnou a Eden nevyjímaje. Anexe kalinigradské oblasti by tak vyřešila problém, který Fotbalovou asociaci ČR souží už léta – absenci důstojného „národního stadionu“.

Náročné cestování na sever

„Je to kontinuální proces. Vyhodnocujeme situaci u nabídek, které máme, a hledáme nejvýhodnější řešení pro FAČR,“ řekl před časem šéf asociace Petr Fousek. Naposledy vedení Sparty nabízelo, že na Strahově postaví nový stadion, to ale ještě nikdo netušil, že do hry může zasáhnout perla fotbalové architektury na březích Baltu.

Aktuálně na stadionu v Královci hraje tamní FC Baltika Kaliningrad, působící ve druhé ruské lize. V nejvyšší soutěži se ocitl jen na tři sezony v 90. letech, mezitím ale také dvakrát spadl až do třetí ligy. Během MS 2018 se v aréně konaly celkem čtyři zápasy základních skupin.

Pokud by nástupnický klub zamířil do FORTUNA:LIGY, jak by tomu velikost stadionu odpovídala, nepochybně by šlo o zpestření soutěže. Problémem by však pro soupeře i pro fanoušky mohla být vzdálenost – po silnici je to z Prahy do Královce asi 900 kilometrů.

Ponechme zatím stranou zvěsti, které se šíří strahovskými kuloáry, totiž že šéfem nového krajského svazu by měl být bývalý rozhodčí Pavel Královec…

Životní šance pro české jachtaře

Pokud jde o hokej, ten v rodišti Immanuela Kanta nemá příliš velkou tradici, od roku 2014 se tam hraje jen místní regionální soutěž. Na extraligu to zatím není. V Královci také sídlí vcelku úspěšný volejbalový tým a rovněž klub amerického fotbalu (Amber Hawks), který před pár lety hrál semifinále polské ligy.

Značným přínosem by anexe přímořské oblasti mohla mít pro český jachting a příbuzné disciplíny. Baltské moře sice nepatří k nejteplejším, přesto by však skýtalo mnohem bohatší možnosti tréninku než dejme tomu přehrada Lipno. Česko by se mohlo stát velmocí v dalším sportu.

Pro český sport by tak rozšíření líbezné středoevropské kotliny o někdejší výspu německých křižáků v pohanském Prusku mělo především pozitivní efekt. Kdy se tedy dočkáme přejmenování královeckého stadionu po velkém českém králi?