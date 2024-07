Ač do konce divizního ročníku zbývaly ještě čtyři zápasy, tak už v té době bylo téměř jisté, že do další sezony půjde FK Šternberk s novým koučem. Dosavadní lodivod Ivo Lošťák, který s týmem postoupil z krajského přeboru do čtvrté nejvyšší soutěži a dovedl jej ke třetímu místu v divizi E, po sezoně skončil.

„Klukům jsem něco naznačil, ale ještě jsem to naplno neřekl. Je to ale veřejné tajemství, už si o tom lidé povídají. Jsem u týmu dlouho a potřebuji si odpočinout. Navíc se mi narodila vnučka, tak chci rodině vrátit ten čas,“ popsal sám Ivo Lošťák důvody v době, kdy jeho konec ještě nebyl oficiální. Teď už je.

A kdo jej nahradí? Variant bylo několik. „Jednáme s trenéry a v možnostech máme více olomouckých osobností. Chceme, aby měl trenér nějaké ligové zkušenosti, aby měl klukům co předat. Zároveň se však díváme také na mladé trenéry. Záleží také, kdo bude chtít nabídku přijmout,“ řekl tehdy pro Deník předseda klubu Radek Seidl.

Podle informací Deníku měl klub velký zájem Vojtěcha Pospíšila, který momentálně trénuje Dolany v krajském přeboru. Ty se navíc nacházejí nedaleko Šternberka. „Ale má tam rozdělanou práci a chtěl pokračovat,“ dodal Seidl.

Novým koučem Marek Heinz

Nejžhavější variantou tak byl dlouho mistr české ligy s Baníkem, turecké s Galatasarayem, vítěz českého poháru se Sigmou a bývalý reprezentant - bronzový z EURA 2004 - Marek Heinz, jenž má zkušenosti také z německé Bundesligy či Francie.

„Rýsuje se mi, že budu asi trénovat Šternberk. Bavíme se, že bych tam možná šel. S předsedou jsme nějak domluveni a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Marek Heinz už více než měsíc zpět při rozhovoru v televizním pořadu TCL v Repre. FK Šternberk jej už jako nového trenéra potvrdil.

V uplynulé sezoně hrál Heinz I. A třídu za Sigmu Hodolany, v minulosti ve Šternberku trénoval dorost. „Mám asi trošku zaprášenou licenci. Budu muset kontaktovat některé lidi a oprášit si to. Byl jsem se ve Šternberku dívat a několik let je trénuje Ivo Lošťák, který tam udělal velký kus práce. Je tam Pavel Kubíček (asistent trenéra), který tam zůstane a prostředí velice dobře zná. Už jsem s ním párkrát mluvil. Budeme chtít navázat na to, co se tam udělalo. Je tam mladý kádr, který má ambice a uvidíme. Přivede mě to trošku do fotbalového světa a bude to lepší než vysedávat doma,“ dodal v pořadu Heinz.

Challenge Deníku: Marek Heinz | Video: Deník

K dispozici ale nebude mít dlouholetou oporu Šternberka Petra Zifčáka, který míří do Břidličné. „Je to pro nás velká ztráta, ale pro klub toho odvedl hodně. Nechtěli jsme mu bránit, odchází za lepší nabídkou a nechtěli jsme ho přeplácet,“ sdělil Seidl.

Třetí liga

Naopak Marek Heinz by měl dostat posily. „Jednáme se třemi mladými kluky z divize,“ řekl předseda, ale konkrétní být nechtěl.

Nový kouč pak bude mít vysoký cíl. „Chce pracovat s mladými, má zápal a chceme se posunout, ať se klidně za dva, tři roky popereme o třetí ligu,“ uzavřel Seidl.