Fotbalová Sparta má fanoušky snad všude po republice. Potvrzuje to i nový videoklip úřadujícího šampiona, který poukazuje na tradice klubu a fanouškovství přenášené z generace na generaci. V krátkém snímku dostala prostor i vlajka oficiální pobočky fanklubu ze Strážnice. „Je to příjemné a máme z toho radost,“ řekl předseda pobočky Kamil Horňáček.

Klip s názvem Společně za úspěchem | Video: AC Sparta Praha

Strážnická skupina se natáčení klipu přímo nezúčastnila. „Před každým zápasem Sparty jde jeden z členů naší strážnické pobočky s vlajkou na hrací plochu letenského stadionu, tvůrci do klipu pak použili záběry na vlajku z nějakého zápasu,“ vysvětlil nadšený fanoušek.

O tom, že se jejich vlajka mihne v novém klipu, navíc na jižní Moravě ani netušili.

„Nikdo ze Sparty nás ohledně natáčení nekontaktoval, ale máme relativně novou vlajku i s novým černým logem. Myslím, že je graficky hezky zpracovaná, proto se jim do klipu hodila. Když jsem klip uviděl, okamžitě jsem to sdílel na facebooku,“ usmál se Horňáček.

Podívejte se na videoklip Sparty:

Zdroj: AC Sparta Praha

Předsedovi fanklubu, který je na Hodonínsku známý i jako rozhodčí, se nový videoklip zamlouvá. „Řeším spíš zápasy a fandění než nějaké reklamní záležitosti, ale nový videoklip se nám líbí. I když musím přiznat, že poslední čtyři roky se marketingové oddělení pod vedením Kamila Veselého zvedlo a je v dobrých rukou,“ podotkl.

Čtyři hodiny na silnici, zbytek v hospodě

Strážnická pobočka sparťanského fanklubu momentálně čítá přes dvacet členů. „Počet se každý rok mění. Jako předseda chci aktivní členy, kteří nesedí jen doma u televize, ale jezdí s námi fandit na stadiony. Sparta jako každý klub potřebuje fanoušky v ochozech,“ tvrdil Horňáček.

VIDEO: Gól roku v I. B třídě. Ferbar vymetl šibenici a sám se pochválil

Partu nadšenců z Hodonínska neodrazuje ani daleká vzdálenost. „Přestože to máme ze Strážnice na Letnou tři sta kilometrů, nevadí nám to. Samozřejmě fandíme i na stadionech soupeřů, když to máme blízko. Pravidelně jezdíme do Olomouce, Zlína, Brna či na Slovácko, párkrát jsme byli i v Jihlavě nebo Karviné,“ vzpomněl.

Strážnická pobočka sparťanského fanklubu nechybí na žádném domácím zápase.Zdroj: facebook Kamila Horňáčka

I když je cestování zejména po dálnici D1 mnohdy zmáhá, začátek žádného zápasu zatím nezmeškali.

„Musím to zaklepat. Vždycky vyjíždíme s dostatečným časovým předstihem, aspoň sedm hodin před začátkem zápasu. Čtyři hodiny jsme na cestě, dvě hodiny v hospodě a hodinku před výkopem jdeme na stadion. Jeden z nás jde vždy na plochu s vlajkou, ostatní jdou na svá místa a sledují předzápasový trénink. Zápasy Sparty bereme jako společenskou událost,“ dodal Horňáček.