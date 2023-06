Parádní výkon předvedl v duelu Krajského přeboru Ústeckého fotbalového svazu mezi Modlany a Krupkou osmdesátiletý rozhodčí Josef Topinka z Teplic. „Byl to nejlepší muž na hřišti!“ chválil nejstaršího sudího, který kdy v naší republice pískal nejvyšší krajskou soutěž, krupský trenér Luděk Altman. „Mám radost, zápas se opravdu povedl, cítil jsem od všech velkou úctu,“ děkoval dojatý arbitr.

Rozhodčí Josef Topinka v akci | Video: Deník/František Bílek

Před necelými dvěma lety se proslavil v televizním duelu Hostovice - Chabařovice, poté si dal cíl: „vydržím pískat do osmdesáti!“ A skutečně, bývalý gólman, který soudcuje už několik desítek roků, vydržel. Jako hlavní rozhoduje I. B třídu, ve vyšších soutěžích působí jako pomezní. „To derby utkání jsem dostal za odměnu,“ culil se Topinka. „Moc si toho vážím. Dostal jsem k jubileu hodně dárků, to si snad ani nezasloužím.“

Muž, který umí střídat vážnou tvář s rozesmátou, to podle situace, měl zprvu obavy, jestli střetnutí na tak vysoké úrovni v roli hlavního zvládne. „I moje paní poznala, že nejsem ve své kůži. Ale jakmile jsem viděl to krásné hřiště, za klandrem plno diváků, tak to ze mě spadlo. Mělo to úroveň, kluci hráli slušně, ohleduplně. A nějaké ty fauly k tomu patří. Když jsem přijel domů, poznala, že jsem šťastný. Už podle toho, jak jsem zaparkoval.“

VIDEO: Oslavy postupu v kraji vína. Jízda na koních, mužský sbor a doutníky

Trenéři obou týmů na své svěřence apelovali, aby měli k Topinkovi úctu. „Zdůrazňoval jsem jim, že nikdo z nás nedokázal víc než Pepa Topinka. Ať se podle toho chovají. V dnešní době si řada hráčů na rozhodčí dovolí to, co dřív bylo nemyslitelné. Jsem rád, že se slavnostní zápas obešel bez excesů, že to všichni hráči zvládli,“ měl radost Luděk Altman z FK Krupka.

Jeho celek v utkání, které v tabulce už nic neřešilo, padl 1:2. Topinka neměl příliš práce, a to i díky tomu, že si na hřišti dokázal sjednat pořádek. „Nepřipustil žádné debaty. Podle mě by to tak mělo být. Cítili jsme k němu respekt. Někdo možná diskutovat chtěl, ale sudí nic takového nepřipustil,“ přiznal střelec vítězného modlanského gólu Jan Ruda.

Odpočíval na chatě u piva

„Já na hřišti nestrpím diskuze. To je základ. I když jsem pískal II. národní ligu, tak jsem byl takový. Jakmile si hráče připustíte k tělu, tak jste na nejlepší cestě do pekel. Neexistuje, aby mi hráč říkal, jak mám pískat. Já mu taky neříkám, jak má hrát!“ usmíval se Josef Topinka.

A teď se podržte - zmiňovaný zápas Modlan s Krupkou odřídil v pátek, v sobotu ho čekaly dva duely v roli asistenta, v neděli pak soudcoval dorostence. Neuvěřitelné! „Bylo toho trošku moc. Myslel jsem, že mi něco zruší, když mi dali to derby. V pondělí jsem si pak dal na chatě pivo a vzpomínal je na co!“

Rarita v Příkazech. Sudím v zápase okresního přeboru bylo dohromady 213 let

Jaký má Josef Topinka recept na sportovní dlouhověkost? „Je príma, že člověk běhá. I když běhám třeba 20 minut z devadesáti, tak je to paráda. A jestli si před zápasem dám třeba slivovičku? Ani kafe! Alkohol nikdy, to bych zavdával důvod ke spekulacím; náhodou mi to nepůjde, udělám chybu a hráči mě budou podezřívat, že pískám opilý… Nikdy! Jen se před zápasem pokřižuju, když jdu na věc.“

V příštím roce Topinku v krajských soutěžích dospělých už nevidíte. Ale dobrá zpráva - rozhodl se dál pískat v okresních soutěžích!