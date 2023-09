Co bylo ještě horší, hosté vyráběli moc individuálních chyb, při kterých domácím hodně usnadnili góly. Už ten první tak padl, kdy se nepovedl odkop Černému a Macháček pohodlně zavěsil. Následně mohl srovnat Nesládek, tutovkou však pohrdl, což neplatilo o domácím (ex-velvarském) Tsopovi. Ten zakončil parádní výpad Libiše druhým gólem a šlo se do kabin.

Priority má jiné, snajprem zůstává. Bránický řídil demolici 11:0, dal čtyři góly

Doksy po pauze ještě zkusily se zápasem něco udělat, ale zase je srazil zbytečný gól, kdy si brankář Švarc srazil do kasy centr Vetešníka. Až za stavu 4:0 snížil Chaloupka, za stavu 5:1 se ještě po standardce prosadil Samek. Další dvě jasné šance už Nesládek zahodil, a tak je výsledek jasný.

„Bohužel nám do toho zasáhla souhra všech možných špatných okolností. Týmově ten výkon nebyl nejhorší, ale individuální chyby nás srážely. Domácí nás nemilosrdně z šancí trestali, my ty svoje zahazovali. Výsledek neodpovídá, ale výhru bere zaslouženě Libiš,“ hodnotil trenér Doks Martin Škvára, který se s Tomášem Procházkou dost zlobili na některé hráče, protože úsilí a energii, které do týmu dávají, se jim nevrací tak, jak by si představovali.

Zlepší se tým Doks doma s Dobříší a bude zase šlapat jako na jaře? Uvidíme v sobotu, tým by úspěch potřeboval.

Libiš – Doksy 5:2 (2:0). Branky: 16. Macháček, 34. Tsopa, 60. Vetešník, 68. Menčl, 75. Přibyl – 73. Chaloupka, 85. Samek. Rozhodčí: Divilek. Diváků: 80.