Sám říká, že divizi ještě nikdy nechytal, ale chtěl pomoci sobě a vlastně i oběma klubům, jejichž dresy vyměnil. Milan Švenger totiž ve Viktorce Žižkov v této sezoně chytal málo. A tak zkušený sedmatřicetiletý brankář s velkými ligovými zkušenostmi přišel na pomoc po letech se vzmáhajícímu Kladnu v jeho snaze zkusit po letech postoupit do České fotbalové ligy.

SK Kladno - FK Brandýs n. L. 2:1, Divize B, 16. 9. 2023. Milan Švenger poprvé v kladenské bráně | Foto: Bohumil Kučera

„Premiéra byla hrozně rychlá. V pátek se můj příchod upekl, večer se narychlo dělaly dresy a hned ráno přišel první zápas. Naštěstí za tři body, takže dobrý start,“ pochvaloval si Milan Švenger duel s Brandýsem nad Labem (2:1), který byl docela hektický a zejména hosté nelibě nesli některé výroky rozhodčích. „Pro mne to tedy byla docela divočina. Já divizi nikdy nechytal, snad jsem na ní nikdy nebyl ani jako divák, takže se teprve seznamuji. Ale vážně to bylo dost hektické,“ smál se brankář, který prošel Spartou, Bohemians a dalšími kluby včetně nedávného dobrodružství v Rakovníku.

Inkasoval jediný gól z pokutového kopu, kterým v závěru snížil brandýský útočník Lukáš Vosecký. Ten Švengerovi nedal neději, poslal ho na druhou stranu. „Zkusil jsem mu něco povědět, nalákat si ho na stranu, kterou jsem chtěl zkusit, ale zvládl to, těžko k tomu říci něco dalšího,“ pokrčil rameny velezkušený gólman, který v minulé sezoně byl žižkovskou jedničkou a dovedl mužstvo do druhé ligy.

Jenže v letní přípravě se zranil a poté ho trenéři nasadili do utkání s Duklou, které se Žižkovu vůbec nepovedlo. Švenger pak sice vychytal v poháru jasnou výhru nad Povltavskou FA, ale víckrát už se mezi tyče nedostal, a když 8. září klub přivedl velmi kvalitního a o dvanáct let mladšího Jana Čtvrtečku z Dukly (potažmo Sparty), bylo jasné, že v boji o post jedničky je Švenger o krok zpět.

„Že jdu o dva stupínky dolů, tak to neberu. Já na Žižkově prodloužil před měsícem smlouvu, ale teď to přišlo tak, že je to pomoc Viktorce, Kladnu, i mně. Jsem spokojen,“ říká brankář. Že nešlo o odchod ve zlém potvrzuje informace ze stránek Viktorky, že se „Švengim“ tady mají v budoucnu svoje plány.

Ty nejbližší má ale s gólmanem SK Kladno, manažer Michal Dyml ho ze Žižkova perfektně zná, proto dohodl hostování na celou sezonu. „Já hlavně doufám, že na konci si budeme moci říci, že byla úspěšná,“ dodal Milan Švenger.