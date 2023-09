V závěru července fotbalová Hřebeč šokovala ohlášením nové posily pro divizi B, kam se klub z vesničky vedle Kladna probil senzačně poprvé v historii. Dušan Švento sice neodehrál kvůli zranění zatím ani minutku, klub si tenhle klenot připravoval hlavně na očekávané derby s Kladnem. Švento přicestuje na utkání s celou rodinou, ale bude opravdu hrát?

Dušan Švento (vpravo) a jeho kamarád Jozef Janík - oba se dohodli, že ex-slávista bude hrát za Hřebeč | Foto: SK Hřebeč

Je sobota ráno a my žhavíme linku do Salzburgu. Tam ještě nedávno Dušan Švento rozdával fotbalovou radost fanouškům místního Red Bull a dnes tam s rodinou žije. Nicméně často jezdívají také do Prahy, a tak zůstal v kontaktu s někdejším spoluhráčem Jozefem Janíkem. Právě on ho jako manažer klubu do SK Hřebeč přemluvil. „S Jožem jsme hrávali už za žáky a dorost Ružomberoku, chodili jsme na stejné gymnázium a byli kamarádi. Jsme dodnes, a protože i jeho cesty vedly do Prahy, zůstali jsme v kontaktu dodnes,“ vysvětluje Švento vazbu na Hřebeč.

Býval klenotem pražské Slavie. Fanouškům se zprvu jeho příchod nepozdával, ale rychle viděli, že se spletli. Dušan se stal oporou, byl vyhlášen nejlepším hráčem ligy, přispěl Slavii zásadně ke dvěma titulům (po návratu z Rakouska ještě k jednomu).

A tak přišel velký přestup do velkoklubu RB Salzburg, i když tomu paradoxně předcházela i jedna senzační porážka, kterou musel skousnout on i Slavie právě v Kladně v lize (jaro 2009). „Jožo Janík mi ten zápas připomněl, ale já se přiznám, že si ho nepamatuji. Bude to tím, že jsem v kariéře toužil vyhrávat a na porážky jsem se snažil rychle zapomenout. Nicméně ta prohra tolik nevadila, protože vím, že titul jsme tehdy obhájili a já po skončení sezony přestoupil do Salzburgu,“ usmívá se sympatický osmatřicetiletý chlapík.

Zdroj: Youtube

V Salzburgu získal tři mistrovské tituly, dvakrát i Rakouský pohár, zahrál si Ligu mistrů. Později pomáhal německému Kölnu, aby se na závěr kariéry zase vrátil do Slavie, která po letech finančních malérů potřebovala vzpruhu.

Právě Slavii čeká v neděli odpoledne slavné derby pražských „S“ se Spartou, a protože Dušan Švento českou ligu sleduje pořád, zkusil duel odhadnout. „Česká liga má sílu. Sparta se po letech zvedla a získala titul, Plzeň si drží vysokou kvalitu už roky a Slavie se svými výkony etablovala do pozice úspěšného evropského klubu. Já sleduji občas highlighty z ligy, abych byl v obraze,“ vypráví Švento a k derby říká: „Když jsou oba kluby takhle vyrovnané, obvykle to končí remízou, to si pamatuji. Palce budu ale držet pochopitelně Slavii a snad se jí povede vyhrát, i když to bude moc těžké. Přesný výsledek si odhadnou netroufám.“

Připomíná však, že v Česku není liga jediná soutěž, kterou sleduje. „Pozorně musím koukat, jak se vyvíjí divize B. Jožo mi zařadil do whatsupové skupiny klubu, takže se už cítím naplno jeho součástí. Hřebeč si vede zatím velmi dobře a věřím, že cíl, vyhrát celou soutěž, se může podařit. Já s rodinou určitě přicestuji na sobotní utkání s Kladnem a exhibici s Real Top Praha, ale hrát možná ještě nestihnu, protože jsem byl na magnetické rezonanci s kolenem a s doktorem budeme výsledky probírat v příštím týdnu. Uvidíme,“ prozradil na závěr Dušan Švento.

Objeví se nakonec hvězdný záložník v malém, ale příjemném areálu SK Hřebeč v kopačkách? Přijeďte se v sobotu podívat.