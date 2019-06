Na malou tribunku dorazily děti, manželky i slavné osobnosti. A umění (někdy spíš kiksy) amatérských fotbalistů mohla vidět celá republika v přímém přenosu. Hlavní motto všech aktérů proto znělo: Prosím, hlavně žádný trapas.

„Někteří kluci byli nervózní,“ řekli po zápase trenéři obou klubů. Nemyslete si žádní zelenáči. Na jedné lavičce seděl Jiří Bílek starší (bratr slavného kouče Michala Bílka), na té druhé Roman Janoušek (v kariéře stihl více než 200 ligových startů).

Televizní kamery, znělka Ligy mistrů. Rekordní počet (600) natěšených diváků na okresní přebor… Atmosféru nezvládl domácí tým. Inkasoval lacinou branku hned v úvodu (gólman pokazil rozehrávku). A pak už se parta z Břežan „vezla“. Výsledek? 6:3 pro Zlatníky.

Před zraky Šilhavého

Hrdinou utkání byl bezesporu hráč s číslem deset. Ondřej Kadlec - šikovný útočník se zakulaceným bříškem - zaznamenal tři branky. Na počest jeho hattricku (po vzoru hokeje) letěla z tribunky jedna kšiltovka… „To je náhoda,“ usmíval se Kadlec po zápase. „Já už těch gólů moc nedávám,“ podotkl kapitán Zlatníků.

V dobrém rozmaru pak řešil přítomnost reprezentačního kouče. „Nevím, jestli jsem ho zaujal,“ pravil. Když se dozvěděl, že ano, tak pokračoval: „Kdybych opravdu chtěl pozvánku do národního týmu, to bych asi musel přestat pít,“ smál se.

Vzhledem k minulosti tohoto útočníka (hrál kdysi za Břežany) došlo také na další vtípek. Místní by ho mohli zlanařit zpět. I když… „To by se musel změnit. Je to sólista,“ zaznělo z domácí kabiny.

Ale dost o hostech - zajímavý byl ještě jeden hráč. Kapitán domácích Tomáš Pata. Pokud nevíte, jedná se o vedoucího mužstva české reprezentace. Před zraky Šilhavého odehrál poločas. Občas předvedl rychlý skluz a také skóroval z penalty (jakožto tradiční exekutor). „Aspoň to se mi povedlo,“ řekl Pata, který do Břežan dojíždí (stejně jako většina týmu).

Pochvala rozhodčím

O vesnici dál žije kouč Jiří Bílek. A ten teď nebude moci do hospody. Alespoň pár dní. „Na soupeře jsme byli dobře připraveni, ale neuhlídali jsme jeho individuality. V tom vidím hlavní problém.“

Dolní Břežany tak obsadily v sezoně 2018/2019 desáté místo, Zlatníky svého soupeře v tabulce přeskočily a skončily sedmé. Přes léto bude čas na změny. A třeba oba trenéři využijí i televizní záznam. „Já si ten zápas nahrával, určitě si ho opět pustím, ale klukům to radši nebudu ukazovat. Asi by je to nepotěšilo,“ zmínil Bílek.

Pochvala na závěr? Patří rozhodčím. „Letos nás občas řezali, ale tahle trojice to zvládla skvěle,“ uvedli zástupci obou klubů.

Televizní expert Martin Hyský: Chtějí hrát fotbal jako Slavia? Kvalita je jinde…

Byl to pro něj zvláštní zápas. Co říct, aby tolik nekritizoval, ale zároveň aby to zaujalo diváky? Bývalý fotbalista Martin Hyský přijel na okresní přebor do Břežan v roli spolukomentátora České televize. „Nechal jsem se přemluvit,“ vysvětlil mistr české ligy se Slavií ze sezony 1995/1996, který působil i ve Švédsku, Rusku a Německu.

Diváci vás znají jako experta při zápasech nejvyšší soutěže či reprezentace. Jak jste se chystal na takovýto duel?

Abych řekl pravdu, nebylo to snadné. Je to fotbal hlavně o zábavě. Je jiný, než jaký ho znám já. Na druhou stranu, i to jsem si užil. Pro ty kluby jde o velkou událost.

Kdo vás přemluvil, abyste se zapojil do projektu?'

Komentátor Vlasta Vlášek. Ale na rovinu mu vzkazuji, že u každého utkání tedy opravdu být nemusím. (úsměv)

Chápu, máte teď dost práce ve Slavii.

Ano, tam je moje hlavní vytížení. Trénuji béčko.

Dolním Břežanům pomáhá Jiří Bílek, další představitel Slavie. Co mu řeknete?

Musím si dát pozor, je to můj nadřízený. (smích) Snažili se, ale byla na nich vidět nervozita a chyby z úvodu je dostaly pod tlak.

Oni prý chtějí hrát jako Slavia. Lze systém mistra aplikovat i na takovou úroveň?

Kvalita hráčů je někde jinde. Ovšem ano, chtějí hrát fotbal. Používat brankáře v rozehrávce, byť to se jim tedy nevyplatilo.

Gólman Matúš Kozáčik: Čím víc gólů dají, tím lépe. Lidé se mají o čem bavit

Malí kluci se s ním vyfotili a starousedlíci zjistili, co tušila jen hrstka vyvolených. Občanem Břežan je Matúš Kozáčik! Ano, ten slovenský gólman Plzně (kdysi Slavie a Sparty), který kousek za Prahou žije s manželkou a čtyřmi dětmi. „Líbí se nám tady,“ prohlásil 35letý čahoun.

Máte dovolenou, nemusíte myslet na fotbal, přesto jste tady…

A užívám si to! Vážně. Člověk si odpočine nejen u moře. Navíc já měl toho cestování letos až až.

Jak dlouho jste už doma?

Tři dny, předtím jsem byl na Slovensku na reprezentaci. Hráli jsme v Ázerbájdžánu a teď budu rád s rodinou. Děti mají kroužky, potom tábory…

Zmínil jste národní tým. Myslíte na postup? Skupina zatím vypadá dost vyrovnaně…

Máte pravdu. Ale věřím, že to zvládneme, protože tým máme kvalitní. Možná nám chybí bodík z Walesu, tam to mělo dopadnout jinak.

Co jste říkal úrovni tohoto mače? Okresní přebor je trochu jiná soutěž než liga, že?

Padlo devět gólů. Čím víc, tím lépe. Lidi se mají o čem bavit.

Hlasatel vás lákal do brány. Jaká by byla odpověď na laso Břežan?

Možná jednou… Na tohle ale ještě nemyslím. (úsměv)

A vaše děti tu už hrají?

Kluci dělají fotbal, ale začali dřív, takže hrají jinde. Snad časem.