Pořádnou ostudou skončil zápas úvodního kola domácího poháru, když divizní Řepiště dostalo od fotbalistů Prostějova naloženo 0:26. Domácí celek původně vůbec neměl nastoupit na hřiště kvůli neshodám hráčů s vedením, utkání nakonec odehráli dorostenci a členové B-týmu. Absurdní duel zaregistrovali lidé i mimo český rybníček - píše se o něm v Polsku, Dánsku či Nigérii.

Fotbalisté A-mužstva TJ Řepiště ohlásili, že nenastoupí do utkání MOL Cupu proti druholigovému Prostějovu. Utkání skončilo debaklem 0:26 | Foto: Deník/Eliška Žídková

Během minulého týdne ještě vše vypadalo idylicky. Řepiště pod vedením hrajícího trenéra Pavla Zavadila v úvodním kole divize F zvítězilo 4:0 na hřišti Valašského Meziříčí, do toho jeden z hráčů klubu v nadsázce mluvil o tom, že vyhrají pohár a zahrají si Evropskou konferenční ligu.

Od té doby se ale nálada výrazně změnila. Nováček moravské divize oznámil na sociálních sítích, že z důvodu dlouhodobých neshod s vedením se členové A-týmu rozhodli k zápasu nenastoupit. Řepiště nakonec na poslední chvíli slepilo sestavu z dorostenců a hráčů B-týmu.

Řepiště prohrálo nevídaným debaklem 0:26. Střelecky se prosadilo devět hráčů Prostějova, útočník Jan Silný nastřílel jedenáct branek. Nebylo tak divu, že ostudný zápas prvního kola poháru má řadu reakcí. „Tragikomický příběh dnešního fotbalového poháru,“ glosoval sportovní komentátor České televize Miroslav Langer. „Já myslím, že slušný,“ reagoval jeden z fanoušků Sparty.

Reakce z Nigérie i Dánska

Fotbalový trapas nezůstal skrytý jen v českém rybníčku. Bezprostředně po skončení zápasu si totiž debaklu začínali všímat i v ostatních zemích.

„Mezitím v českém poháru. Řepiště vs. Prostějov 0:26. Ne, není to hokej. Jan Silný vstřelil jedenáct branek,“ všiml si jeden z fotbalových nadšenců z Polska. „Carsten Jensen (sportovní ředitel Brøndby Kodaň - pozn. redakce) je na cestě do Česka, aby koupil útočníka Jana Silného,“ žertuje jeden z dánských fanoušků.

„SK Prostějov vytvořil historii, když vstřelil 26 gólů. Silný dal 11 gólů v jednom utkání,“ zaregistroval zápas českého poháru jeden z nigerijských účtů, který informuje o aktuálním dění.