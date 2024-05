„Nechci, aby to vyznělo arogantně,“ nechtěl se nejprve vůbec pouštět do hodnocení duelu Petr Černotský. Matador, který v utkání nasázel šest gólů. „Abych řekl pravdu, pro mě to bylo zabité odpoledne. Nevím, ti kluci by to asi měli zabalit úplně,“ kroutil hlavou zkušený 43letý fotbalista, který před třemi lety ovládl anketu Deníku o nejpopulárnějšího hráče okresu.

Co že se to v posledním kole okresní soutěže na Přerovsku stalo? Brankář domácího béčka Lověšic Lukáš Klor se dle všeho v úvodu po první střele Hranic zranil. „Pak tam spíš jen stál, roztahoval ruce. Později ho vystřídal nějaký hráč z pole, to ale bylo to samé v bleděmodrém,“ popsal Petr Černotský.

Zranění brankáře ale samozřejmě samo o sobě kuriózní výsledek 1:22 neudělá. „Dal jsem v desáté minutě gól a pak se to s nimi vezlo. Valil se na ně jeden útok za druhým. A kdyby dostali čtyřicet, tak by se tomu asi taky nikdo nemohl divit, spálili jsme spoustu dalších šancí. Tohle jsem nikdy nezažil,“ nechápe Černotský.

Historický zápis. Matoušů se blýskl hattrickem a obstaral stý gól Kynžvartu

„Jeli jsme tam přitom s tím, aby to nedopadlo jako s Jezernicí, kam jsme také jeli vyhrát a skončilo to 0:0. Přistupovali jsme k zápasu s respektem. Ale už když jsme se rozcvičovali, viděli jsme soupeře, který ještě postával u kiosku, chvíli před zápasem si přišli zastřílet. A podle toho to také vypadalo. I někteří další kluci byli naštvaní,“ pokrčil rameny autor dvojitého hattricku.

Ten dal také poprvé v životě. „Ale ani bych to v tomto případě nepočítal,“ pousmál se Černotský. „Když to bylo v poločase 12:0, nevěděli jsme, jestli má smysl se vracet na hřiště, jestli to soupeř nezabalí. Nebavilo to je, nebavilo to nás. Nedalo se to brát ani jako trénink,“ dodal.

Návrat k fotbalu kvůli postupu

Petr Černotský s fotbalem začínal v Baníku, pak si zahrál v Bystřici pod Hostýnem, Hranicích, Kateřinicích, Rakousku a do povědomí fanoušků v regionu se zapsal hlavně coby ikona Ústí, s nímž zažil postup z I. A třídy až do divize. Poté ještě čtvrtou nejvyšší soutěž zkoušel hrát ve Všechovicích, před dvěma lety však kariéru ukončil.

Angažmá v Dukle Hranice je tak pro Černotského také návratem k velkému fotbalu. Tradičnímu celku, který na konci tisíciletí kopal i MSFL, má pomoci k postupu do okresního přeboru. „Proto se mi ozval trenér, jestli bych nepřišel. Dukle odešli někteří kluci, tak jsem na to kývl, že to zkusím a uvidíme, co z toho vyleze. Snad postup,“ zmínil Petr Černotský.

Matoušek nechápe Spartu: Nebyl v tom žádný úmysl! Hráči jsem poslal zprávu

Pro tak zkušeného borce by neměl být návrat do nejnižší soutěže problém. Nebo je to jinak? „To si jen myslíte, že je to pohoda, taky to nebyla procházka růžovým sadem. Zvykám si. Na prvním tréninku mě to taky takzvaně liskalo po kulách. Navíc některé týmy mají taky kvalitní fotbalisty, třeba co přešli z mládeže,“ závěrem zavtipkoval Petr Černotský.