Dokážete překopnout celé fotbalové hřiště a ještě trefit bránu? Několika brankářům se to již povedlo. V sobotním utkání krajské I. A třídy na Královéhradecku se do této skupiny zařadila opora České Skalice Jan Šťastný.

Gólman České Skalice Jan Šťastný nachytal výkopem přes celé hřiště svého brankářského kolegu z Roudnice na švestkách. | Video: khfotbal.cz

Na úvod jarní části sezony to byl jednoznačný hit kola. Fotbalisté České Skalice (2. místo, 33 bodů) hostili na umělém trávníku v Novém Městě nad Metují rivala z Roudnice (4. místo, 29 bodů). Ve hře bylo více než pouhý tříbodový zisk. Vždyť hosté hráli o možnost dotáhnout se soupeři na rozdíl jediného bodíku, domácí naopak mohli při ztrátě vedoucí Železnice poskočit na úplný vrchol.

Radovali se nakonec domácí borci, ale kdo čekal, že šlágr kola rozhodne třeba jejich nejlepší bomber Martin Diviš, byl na omylu. Ba co víc. První a nakonec i rozdílovou branku vstřelil třiačtyřicetiletý brankář České Skalice Jan Šťastný. Ano, dlouholetá opora divizního Trutnova v 17. minutě čapla míč, bez dlouhého váhání jej z rukou napálila směrem k roudnické brance a tam byl zaskočený gólman David Klapka nakonec přes vší snahu krátký.

Gólman České Skalice Jan Šťastný ještě v dresu divizního Trutnova.Zdroj: Jiří PetrČeskoskaličtí ve zbytku zápasu přidali soupeři další dva góly a důležitý duel dotáhli k vítězství 3:0.

Jak Šťastný po utkání přiznal, snažil se při dlouhém výkopu využít síly větru a zároveň i špatného postavení svého brankářského kolegy.

„Ano, bylo to cílené. Říkal jsem si, že to musím zkusit v první půli, když to mám s větrem. Brankář byl venku, pomohla i trocha větru a štěstí," nechal se slyšet zkušený borec.

Mimochodem nešlo o první branku, kterou Šťastný ve své dlouhé kariéře vstřelil. „Pravda, první nebyla, ale byla první ze hry," usmál se hrdina zápasu, kterým si fotbalisté České Skalice možná hodně pomohli v cestě za svým sezonním cílem, jímž je postup do krajského přeboru.

Mimochodem gól může gólman vstřelit i ze hry, jak ukázal Michal Ondráček z Jaroměře před více jak sedmi lety v divizním souboji s Letohradem.

Zdroj: Youtube