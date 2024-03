Fotbalisté Kovářova se po podzimní části krajské fotbalové I. A třídy krčí na poslední příčce tabulky skupiny B, ale buďte si jistí, že ve druhé polovině sezony stejně budou budit pořádný rozruch. Tým z Písecka totiž půjde do záchranářských bojů s nečekanou posilou. Tou není nikdo jiný než bývalý útočník německého Frankfurtu, pražské Slavie či Teplic, stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 20 let z roku 2007 a účastník Eura 2008, ale rovněž zlobivé dítě českého fotbalu Martin Fenin. Jak se vlastně přestup šestatřicetiletého útočníka z pražských Řeporyjí do Kovářova zrodil a co od něho klub očekává, o tom se rozhovořil trenér tohoto celku Filip Škoch.

V Kovářově přivítali novou a hodně zajímavou posilu do ofenzivy. Zleva člen vedení klubu Pavel Hroch, Martin Fenin, jeho spoluhráč v útoku Miroslav Suchan a trenér áčka Filip Škoch | Foto: TJ ZD Kovářov

Jak vůbec došlo k myšlence, že byste Martina Fenina angažovali? A proč vlastně, co bylo tím impulsem?Po internetu před časem koloval jako vtip nějaký článek o příchodu Martina k nám, a tak dlouho se to přetřásalo, až nakonec vznikla myšlenka, že bychom se mohli poptat a zkusit to opravdu zrealizovat. Obří zásluhu na tom má náš útočník Míra Suchan, který jej kontaktoval jako první.

Setkal jste se s Martinem Feninem osobně, než jste jej podepsali? Jaký na vás udělal dojem? Chtěl jste jej vzhledem k jeho pověsti rebelanta do kádru?

Když mi bylo řečeno, že ta možnost skutečně existuje, že je to reálné, tak jsem zvážil všechna pro i proti a souhlasil jsem. Při setkání s Martinem jsem zjistil, že má zájem si ještě zahrát fotbal a vyhovuje mu, že na konci týdne odjede s rodinou z města. Má roztomilou tříletou dcerku a s ženou určitě rádi poznají krásy Jihočeského kraje.

Fotbalově se asi o jeho kvalitách nemusíme bavit, ale jak je na tom podle vás kondičně? Bude na I. A třídu stačit?

Myslím si, že v jeho věku a s jeho dovednostmi by neměl být problém, aby zvládal I. A třídu. Chodí pravidelně běhat, tak by to snad mělo být v pohodě.

Co by mělo být jeho hlavním přínosem pro mužstvo? Na jaký post s ním počítáte?

Martin by měl přinést do mužstva zkušenosti, klid a hlavně kvalitní koncovku, která nás celý podzim trápila. Byl to vždy útočník, tak s ním počítám do útoku. Uvidíme…

Kdo je Martin Fenin:

S fotbalem začínal v Teplicích, v jejichž dresu nasbíral 85 ligových startů a vstřelil 15 gólů, v tuzemské nejvyšší soutěži ještě nastoupil k tuctu utkáním v dresu pražské Slavie. V německé bundeslize za Frankfurt stihl 90 duelů a 14 gólů. Dále působil v německých klubech Cottbus a Chemnitzer, francouzském Istres, v Brně a Varnsdorfu, kde v roce 2018 uzavřel profesionální kariéru. Prošel i mládežnickými reprezentačními výběry. Největší úspěch zaznamenal na světovém šampionátu hráčů do 20 let v roce 2007 v Kanadě, kde Česká republika vybojovala senzační stříbro. Skóroval i ve finále proti Argentině (1:2). V dospělé reprezentaci nasbíral 16 startů (3 góly) a zúčastnil se i mistrovství Evropy v roce 2008, které hostilo Rakousko se Švýcarskem. Během kariéry jej však provázela řada nejrůznějších afér a skandálů, které jej připravily o ještě zářivější fotbalovou vizitku.

Bude jezdit jen na zápasy, nebo bude v Kovářově i trénovat?

Jsme domluveni na všechny zápasy kromě jednoho, kdy je s rodinnou na dovolené. Měl by s námi absolvovat vždy páteční předzápasové tréninky. Nyní už s námi na soustředění absolvuje dvě tréninkové jednotky.

Nemáte obavu, že působení Martina Fenina vám při snažení Kovářova o záchranu v soutěži vzhledem k očekávané publicitě spíše uškodí?

Ne, obavy, zda nám to pomůže, nebo nepomůže, určitě nemám. V naší situaci, kdy máme po podzimu pět bodů, to o moc horší už být nemůže. Naopak si myslím, že to našemu mladému mužstvu pomůže. A kluci už se na Martina těší. Každý si o něm může myslet svoje, ale věřím, že přitáhne plno diváků do ochozů a že nám všem ukáže, že fotbal nezapomněl.

Jak se chystáte na nelehkou jarní část sezony? Máte v kádru ještě nějaké další změny?

Významně by nám měl pomoci Jan Suchan, což je pro nás obrovská posila do zadních řad, co největší účast přislíbili i David Pavličko a Tomáš Děd. Se zimní přípravou jsem maximálně spokojený. Trénujeme třikrát týdně, chodí nás kolem dvaceti, což je super, zapojujeme i naše dorostence. Všichni se chtějí o záchranu poprat, tak uvidíme. A kdyby to nevyšlo, tak stejně musím kluky pochválit, protože tuhle zimní přípravu opravdu poctivě odmakali.

Kovářov, to není jen áčko mužů…

Chtěl bych poděkovat všem, co se o chod klubu starají. A speciálně trenérům mládeže, bez nichž by to nešlo, jelikož v klubu máme přípravky, žáky i dorost. A to je budoucnost klubu.