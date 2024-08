Exkluzivně

V zimě fotbalovou veřejnost na Hradecku navnadili na pořádně zvučné jméno. O to větší bylo zklamání, když přestup bývalého reprezentačního stopera Tomáše Řepky z Červených Janovic do Lovčic neklapl. Teď je vše jinak. Celek z Kutnohorska přišel o sponzora, hrát bude pouze čtvrtou třídu a legenda pražské Sparty už je oficiálně hráčem lovčického Sokolu! Jestli opravdu v modrobílém dresu nastoupí, klub zatím nepotvrdil.

„Jsem rybář a takhle spojím to, co miluju, dohromady. V okolí je spousta rybníků a i to hrálo svoji roli, ať se to někomu líbí nebo ne,“ uvedl v zimě Řepka, když ho klub hrající okresní přebor Hradecka oficiálně představil.

Vše vypadalo nadějně, ale známého bouřliváka tehdy Červené Janovice nepustily. Mimochodem v jejich barvách nastupovala vedle Řepky řada hráčů s zářnou minulostí – Martin Jiránek, Roman Bednář, Václav Koloušek či kanonýr Štěpán Kacafírek.

Všichni kromě Jiránka jsou pryč, klub je neutáhl po finanční stránce a zase bude hrát jen prales.

Lovčice v minulé sezoně okresního přeboru skončily na čtvrtém místě. V kádru už jedno velké jméno mají. Se svým synem Denisem zde působí Karel Piták, rodák z Hradce v minulosti oblékal dres Votroků, pražské Slavie nebo Jablonce

Teď by se do party měl přidat i legendární kapitán Sparty, bývalý hráč Fiorentiny a West Hamu.

Přestup je hotový, což potvrzují svazové stránky is.fotbal.cz. V klubu však zatím transfer komentovat nechtějí. „Ještě se k tomu nechceme vyjadřovat, my ani Tomáš. Ten čas teprve přijde,“ řekl Deníku Miroslav Grolmus, hráč Sokolu a člověk, který přestup řeší.

close info Zdroj: www.is1.fotbal.cz zoom_in Tomáš Řepka přestoupil do Lovčic na Hradecku.

„Je naším hráčem, jestli bude hrát, nebo ne, se uvidí. Určitě to budeme případně prezentovat,“ doplnil Grolmus.

Řepka letos oslavil padesáté narozeniny, fotbal hraje pro radost a bere ho jako doplněk. Rád by se prosadil v trenérské branži, už má dodělanou licenci A.

Před pár dny se hojně spekulovalo, že by mohl dělat asistenta Františku Strakovi u prvoligových Českých Budějovicích. To se nakonec nepotvrdilo.

Sezona Lovčicím startuje už v sobotu, kdy od 15 hodin přivítají béčko Nového Hradce.