Iniciativa přitom vznikla záhy po řádění katastrofy. „Vzešlo to od našeho předsedy, který je sice momentálně na služební cestě, ale spojili jsme se,“ přiblížila Lucová.

Česká hokejová reprezentace spolu se svazem pošle obcím na jihu Moravy milion korun. Většinu částky vynesla sbírka mezi reprezentanty a členy realizačního týmu.

„Chci poděkovat kapitánovi Janu Kovářovi, který nás dnes ráno kontaktoval, že se hráči vzdají významné části odměn z mistrovství světa a abychom tyto prostředky poslali na účty zasažených obcí,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

S pomocí přispěchali také fanoušci Komety ze sdružení Modrobílí, kteří vyhlásili sbírku s názvem Pomoc Moravě. Lidé mohou přispívat na transparentní účet 2300669813/2010. Kolem jedenácté dopoledne bylo na účtu podle informací od sdružení 252 649 tisíc korun.

„Pojďme pomoct i po hmotné stránce. Můžete nám donést uklízecí prostředky jako hrabě, smetáky, spacáky, polštáře, deky, oblečení, hygienu, trvanlivé potraviny,“ stojí na jejich faceboovkých stránkách s tím, že zájemci mohou požadované potřeby nosit na adresu Kopečná 7 v Brně.

Přispět hrůzně zasažené oblasti hodlají také fotbalisté. Reprezentace se kromě vyjádření účasti postiženým rozhodla vybrat blíže nespecifikovanou finanční částku. Pomůže třeba i francouzský útočník ve službách Plzně Jean-David Beauguel.

„Všichni, co jsme tady, si uvědomujeme, že jsou věci důležité a pak ty méně důležité. To, co se dělo ve čtvrtek v Lužicích, Moravské Nové Vsi nebo Hruškách, jsme sledovali se zatajeným dechem a chtěli bychom podpořit všechny, kteří nyní musí v této oblasti čelit překážkám, které do této doby ve svých životech nepoznali. Mají náš obdiv a plnou podporu,“ vzkazuje z kempu národního týmu trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

„Posláním sportovce nejsou prioritně jeho výsledky, ale fakt, že by měl jít vzorem. V tomto smyslu jsme s kluky ani na chvíli neváhali a rozhodli se pomoci i finanční cestou," nechal se slyšet iniciátor finanční sbírky a rodák ze Zlína Ondřej Čelůstka.

„Nejde tady ale jen o peníze, mělo by zaznít ještě jednou velké DÍKY všem, kteří nyní pomáhají v oblasti Hodonína s odstraňováním škod, a kteří jsou také psychickou podporou všech zasažených lidí v této nelehké situaci."

Hello guys….. someone can comfirm that its sure because I would like to make a donation ? ? https://t.co/ZQF6Yx9mXJ