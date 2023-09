/VIDEO, FOTO/ Ani blesková odpověď na rychlý vedoucí gól soupeře neuchránila fotbalisty Brandýsa od druhé divizní porážky v řadě. Hosté z pražského Újezdu si těsně před přestávkou vzali vedení zpět a ve druhém poločase jej záhy navýšili na konečných 1:4. Daleko větší mrzutost než samotný výsledek ovšem pro klub z dvojměstí na Praze-východ ale představuje červená karta pro trenéra. Předcházet jí totiž měla rasistická urážka. Očekávat se dá přísný trest.

Brandýs n. L. - Újezd Praha 4. Hosté střílí krátce před přestávkou gól na 1:2. | Video: Luboš Kurzweil

Poslední „tišické“ utkání Brandýsa začalo zostra. Kdo se s příchodem mírně opozdil, minul po jedné oslavě na každé straně. Jako zlomová se ale ukázala až poslední pětiminutovka prvního dějství. Na jaře ještě libišský Matyáš Jánský snadnou dorážkou vrátil svému týmu vedení. A tentokrát už natrvalo.

Další ránu si těsně před odchodem na svačinu zasadila sama domácí lavička, ze které byl červenou kartou vykázán trenér Petr Hejno. Podle zápisu o utkání a také poločasového „šumu“ v publiku se měl po jednom ze soubojů poblíž lavičky dopustit hanlivého označení hostujícího hráče tmavé pleti, na což hlavního rozhodčího upozornil jeho asistent.

Popis vyloučení trenéra Brandýsa v zápise o utkáníZdroj: FAČR

Samotný Petr Hejno popsaný scénář bezprostředně po utkání, které dosledoval za klandrem, popřel. „Nadával jsem rozhodčímu, že před gólem byl faul na nás a nechal to být. Nikoho jiného jsem neurážel,“ reagoval na přímý dotaz Deníku k udělení červené. Situaci předcházející rozdílové trefě vyčítal sudím i po závěrečném hvizdu. „Byl tam faul a zvedl nejdříve ruku, že budeme mít výhodu, a pak to pustí,“ zlobil se.

Jeho protějšek Karel Jeřábek se ovšem jednoznačně přiklání k verzi popsané rozhodčími. „Řekl mu, že je opice, tam to slyšeli asi všichni,“ vyjádřil se kormidelník hostí, který doufá, že jednadvacetiletý hráč původem z Nigérie výroku nerozuměl. „I když česky příliš neumí, není to samozřejmě nic dobrého a není to pro nás nic příjemného, když ho někdo uráží,“ kroutil hlavou a přiznal, že čas od času obdobnou narážku při zápase bohužel slýchává.

Posun na první místo

Samotné utkání hostům od dé-jedničky přineslo už šestou podzimní vítěznou radost a nejméně do nedělních utkání dvou konkurentů posun na první příčku tabulky. „Myslím si, že jsme byli produktivnější než domácí, kteří jinak nemají špatný tým, ale nedařilo se jim střílení gólů. Druhou půli jsme stejně jako v Nespekách odehráli lépe než první,“ liboval si kouč, jehož tým zjevně uklidnil druhý gól.

„Byl klíčový. V kabině jsme si pak řekli nějaké věci, abychom zbytečně nenakopávali balony,“ podotkl trenér Újezdu a neskrýval spokojenost s „plněním bodového plánu“. Jak zněl? Mít po deseti kolech 21 bodů, tedy o tři více než jich s týmem nasbíral v úvodních osmi zápasech.

Divize B, 8. kolo: FK Brandýs n. L. - SK Újezd Praha 4 (1:4), 23. 9. 2023Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil

To „domácí“ po třízápasové vítězné sérii vyšli v posledních dvou víkendech zcela naprázdno. Petr Hejno neviděl příčinu porážky pouze v onom jediném momentu či výroku rozhodčích. „Soupeř byl nad naše síly, i když si nemyslím, že by byl nehratelný. Nesešlo se nám to. Hosté byli silní při standardních situacích a při situacích ve vápně. Zápas vyhráli svou výškou, souboji a odraženými míči. Fotbalově nás nepřehráli,“ uvedl a souhlasil, že ve hře znatelně chyběl distancovaný kapitán Folwarczny.

„I bez něj to zbylý kádr mohl zvládnout, ale kluci si nevěřili. Byl to od nás bojácný výkon. Po gólu jsme naštěstí vyrovnali, ale druhý už byl zlomový,“ dodal Petr Hejno, který se s největší pravděpodobností v příštích zápasech na lavičku hned tak nepodívá a ve hře je i finanční postih…