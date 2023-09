Během fotbalového zápasu čtvrté nejvyšší soutěže totálně přestřelil, svou chybu si později uvědomil a rozhodl se ji napravit alespoň omluvou – hráči, klubu i fotbalové veřejnosti. Trenér Brandýsa Petr Hejno tak učinil v otevřeném dopise adresovaném hráči Újezdu Praha 4 i celému tamnímu klubu.

Trenér Brandýsa Petr Hejno | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„V pro mě silně vypjaté emotivní chvíli jsme nezvládl své chování a vyslovil jsem něco, čeho nyní moc lituji. Lidé udělají ve svém životě chyby, kterých litují a nedokážou je vzít zpět. Toto je moje chyba, které lituji. Věřte mi, že mě to moc mrzí, ale již to nedokážu lépe napravit,“ napsal Petr Hejno v dopise adresovaném především jednadvacetiletému hráči nigerijského původu.

Právě na jeho adresu v závěru prvního poločasu sobotního utkání o divizní body „vyjel“ z lavičky s oslovením „černá opice“. Měl za to, že hráč po souboji poblíž technické zóny notně přidal svému pádu na trávník. Výrok neunikl poblíž stojícímu asistentovi rozhodčího, po jehož upozornění následovala červená karta. Zbytek utkání a tedy i porážku 1:4 tak jindy emotivní trenér dosledoval už v klidu z publika.

Rasistická urážka v divizi. Trenér Brandýsa viděl červenou za „černou opici“

Později mu došlo, že se dopustil něčeho, co nejen na fotbalové trávníky absolutně nepatří. „Ujelo mi to. Udělal jsme chybu, za kterou se stydím. Chci se omluvit,“ zopakoval Deníku čerstvě šedesátiletý ostřílený kouč. A jak píše i v dopise, doufá, že v táboře soupeře omluvu přijmou. Počítat pochopitelně musí také s trestem od disciplinární komise, její verdikt by měl padnout v nejbližší době.

Omluva Petra Hejna:

Trenér Petr Hejno se omluvil za svůj výrok během utkání s Újezdem Praha 4Zdroj: Petr Hejno