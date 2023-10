Fotbalový trenér Pavel Vrba skončil na lavičce Zlína. Objevil se však na tréninku účastníka III. třídy OFS Olomouc Velkého Újezdu. „Kluci tady fotbal milují,“ řekl zkušený trenér.

O víkendu neprožil Pavel Vrba ideální utkání. Zlín prohrál s Mladou Boleslaví 5:9 a jednalo se o gólový rekord v české lize. Následně vedení Zlína trenéra odvolalo.

Ve čtvrtek před oním zápasem však zažil zkušený kouč mnohem příjemnější chvíle. Navštívil trénink Velkého Újezdu na Olomoucku.

„Bylo to takové překvapení pro všechny. Náš brankář slavil třicáté narozeniny a jeho přítelkyně se nějak zná s rodinou pana Vrby, tak se domluvilo, jestli by nám neudělal trénink. My jsme se to dozvěděli dva dny před tréninkem,“ popisoval předseda a hráč Sokolu Roman Chodil.

„Kontaktovali mě, jestli bych jim neudělal tréninkovou jednotku, s čímž jsem neměl problém,“ potvrdil Pavel Vrba.

A hráči druhého týmu III. třídy si trénink pod vedením bývalého reprezentačního kouče užívali. „Bylo to úžasné, všichni se snažili, běhali. Bylo to úplně o něčem jiném. Pan Vrba se úplně nechtěl naplno angažovat, aby do toho našim trenérům příliš nekecal. Spíše se ptal, kde máme problémy a přišel s různými cvičeními, abychom se v tom zlepšili. Když jsme mu řekli, co nám nejde, tak během sekundy vymyslel nějaké cvičení. Hned věděl, co má dělat,“ chválil kouče Chodil a s úsměvem dodal, že ligové nároky na ně Pavel Vrba neměl: „Nechtěl po nás zázraky.“

„Přijel jsem do prostředí, kde bylo vidět, že kluci fotbal milují. Věnují se tomu ve volném čase po práci a baví je to. Bavilo to i mě. Byl jsem spokojený s atmosférou i prostředím a byl to pro mě relax. Příjemně strávené dvě hodiny na hřišti,“ říkal Vrba.

Újezd chce do okresního přeboru

„Všichni známe ty rozhovory v televizi, kdy občas působí naštvaně, ale nás mile překvapil. Sedl si s námi, povídali jsme si a pochválil nám hřiště, že jej máme skoro lepší než ve Zlíně,“ říkal Chodil a na adresu trávníku dodal se smíchem: „To vlastně máme.“

„Dneska už jsou ta vesnická hřiště lepší než bývala. Obce se o to starají. Všechno je výrazně lepší, než když jsem byl malý kluk a jezdíval do Lobodic. Bylo to hřiště na vyšší úrovni než jakou klub hraje soutěž,“ uznal Vrba.

O nové angažmá Pavla Vrby se tak nejedná, i když újezdští hráči by jej určitě brali. „Nemůžu říct že ne, ale i když jdeme na postup, tak by to asi bylo mimo naše možnosti. Každopádně tohle byl krásný zážitek a měli jsme z toho všichni radost,“ řekl Chodil.

„Angažmá v nižší soutěži by mě asi nelákalo, ale udělat někde zase nějakou tréninkovou jednotku by nebyl problém,“ uzavřel Pavel Vrba.