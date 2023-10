/FOTBAL/ Fotbalová pohádka, kterou si užívají v novém ročníku Fortuna divize A hráči mariánskolázeňské Viktorie dostala hodně šokující trhlinu. Tým, který kraluje áčkové divizi a například zažil v uplynulém týdnu svátek fotbalu, když mu stopku vystavila v MOL Cupu až ligová plzeňská Viktoria, přišel o trenéra Aleše Zacha.

Ale Zach již není trenérem mariánskolázeňské Viktorie. | Foto: Daniel Seifert

Za zvláštních okolností. Ve středu totiž nebyl vpuštěn k tréninku s A-týmem. Tím se tak Mariánské Lázně postaraly o pořádný poprask na fotbalové scéně. Navíc když tým Viktorie kosil v podzimní části divize jednoho soupeře za druhým a zaslouženě vládne áčkové skupině byl tento krok hodně překvapivý.

„Zatím se k tomu nemohu vyjadřovat. Jen mohu říct, že jsem již ve středu nemohl vést tréninkovou jednotku s A-týmem, důvod v podstatě nevím. Údajně to byl zákaz od jednoho sponzora klubu,“ přiblížil již bývalý trenér, jak nevalně skončila jeho mise v lázeňském městě.

Po zákroku loktem do hlavy skončil v nemocnici. Rozhodčí nedal ani žlutou

„Strašně mě to mrzí především vůči hráčům, ke kterým jsem měl respekt a dělal jsem vždy vše proto, abych se jim mohl podívat do očí. Více asi k tomu nemám co říct,“ podotkl Zach, co mu nejspíše srazilo vaz. Tím bylo, že se postavil za své hráče.

„Klukům a realizačnímu týmu moc děkuji za super čas, který jsme spolu za tu dobu v Mariánských Lázních strávili. A také děkuji jak hráčům, tak i realizáku za podporu, kterou mi vyjádřili hodně to pro mě znamená,“ doplnil na rozloučenou s lázeňským angažmá Zach.

Sudí vyzval hráče: Dejte si pusinku. Nakonec předvedl mariáš a byl napaden

Deník oslovil o vyjádření k situaci ohledně konce trenéra také vedení FC Viktoria Mariánské Lázně. „Na základě rozdílných názorů, trvajících již poměrně delší dobu, se klub dohodl na ukončení spolupráce s trenérem Alešem Zachem u mariánskolázeňského A-týmu. Důvody pro ukončení spolupráce byly: a) nezakomponování mladých hráčů z B-týmu do A-týmu; b) neakceptování mariánskolázeňské Viktorie jako ´farmy´ týmu FK Robstav, kde se mají mladí a nadějní hráči připravit pro třetiligový tým; c) Neplnění úkolů při skautingu hráčů působících v nižších soutěžích v okolních regionech a s tím spojené vyhledávání nových hráčů pro lázeňskou Viktorii; d) rozdílné názory a vize se šéftrenérem nastaveného projektu panem Purkartem (aktuální trenér týmu FK ROBSTAV), které se do budoucna neshodovaly s fungováním projektu. I přes veškeré neshody s trenérem Alešem Zachem oceňujeme jeho odvedenou práci v našem klubu a zejména za začátek aktuální sezony mu patří velké díky,“ stálo ve společném prohlášení FC Viktorie Mariánské Lázně a generálního sponzora FK Robstav k ukončení spolupráce s trenérem Alešem Zachem.