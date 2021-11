Co se stalo? Podle oficiálního zápisu o utkání vběhl v závěrečných minutách trenér Brabec na hřiště a udeřil hlavou hlavního rozhodčího Hejmu. Ten upadl na zem, kde na něj měl šlápnout Srba.

"Z výše trestu překvapený nejsem. Spíš jsem byl překvapený z jednání komise, kdy se její člen, pan Beneš, při mé řeči díval do mobilu a pak mi začal kázat. Odvolávat se nebudu, ale vadí mi, že místo toho, aby řešili příčinu, proč k takovým situacím dochází, trestají nás," řekl pro stránky PFS cholupický kouč.

Šéf disciplinárky Martin Procházka potvrdil, že komise musela sáhnout k horní hranici trestního sazebníku.

"Nechtěli jsme trestat klub, ale ty, kteří se neudrželi a nezvládli emoce. Byl to opravdu velký prohřešek a chtěli jsme, aby to viníci pocítili. Dáváme jasný signál, že pokud někdo inzultuje rozhodčího, budeme to opravdu tvrdě trestat, protože takové věci do fotbalu nepatří," vysvětloval.

Brabce zaskočila zejména výše finanční pokuty. "V amatérském fotbale je to neuvěřitelná částka. Že dva roky nemůžu trénovat, ok, ale tohle je za mě obrovský přestřel," řekl.

Brabec nemůže tým vést při zápasech, ale v Cholupicích hned neskončí. "Minimálně do konce sezony zůstanu, pak si řekneme, co dál. V týdnu povedu tréninky, ale jako trenér bude tým v zápasech koučovat můj asistent Aleš Burda," poznamenal.

A dodal, že ho mrzí trest pro svěřence Lukáše Srbu, kterému je 36 let. "Je z toho špatný. Předpokládám, že občas přijde na trénink, ale rok a půl nemůže hrát, což je dlouhá doba a v jeho věku je to víceméně konec."