V sobotu v podvečer v Karlových Varech to byl zápas Miroslava Stocha. Zkušený slovenský fotbalista v barvách pražského Motorletu nastřílel tři góly za druhý poločas a svým galapředstavením pomohl hostujícímu týmu ke třem bodům po výhře 4:1. „Oba jsme se tomu trochu pousmáli, protože mi Miňo říkal, že to byl jeho první hattrick v seniorské kategorii,“ prozrazuje trenér Motorletu Martin Poustka.

Miroslav Stoch v dresu Motorletu | Foto: Foto: Sokol Hostouň

„Třetí gól navíc padl po situaci, kdy Miňo běžel sám na brankáře od půlící čáry. Na moji otázku, kdy se mu tohle naposledy poštěstilo, zavzpomínal hodně daleko do let dorosteneckých,“ dodává trenér pražského klubu.

Nebyl to ale jenom třetí gól bývalého hráče Chelsea, který stál za zmínku. V první situaci vypálil z voleje z hranice pokutového území a ranou do protipohybu nedal gólmanovi šanci. U druhé branky pak ukázal dobrý první dotek i navedení míče a brankáře prostřelil kladenským nártem. „Všechno to byla mimořádně chytrá řešení při střeleckých příležitostech. Miňo ukázal, že je zkušený hráč a rozený střelec,“ oceňuje Poustka.

„Jsem hrozně rád, že se Miňo projevil jako opravdový lídr a vzal vývoj utkání do vlastních rukou. Kluci mu k tomu samozřejmě pomohli, ale z něj už od minulého kola čiší vyšší zodpovědnost za mužstvo. Nechce se pohybovat v sestupových vodách a cítí, že jako nejzkušenější hráč by k tomu měl zavelet. To se stalo a jsme za to neskutečně rádi,“ dodává.

Poněkud paradoxně si třiatřicetiletý Stoch nechal svůj první seniorský hattrick na utkání proti Slavii, byť ne té pražské, za kterou dvě sezony nastupoval. Svůj poslední ligový gól navíc vstřelil coby hráč Liberce právě proti celku z Vršovic.

„Možná má na takové týmy štěstí. Nevím. Taky mu asi vyhovovalo to, že jsme hráli v šest večer, tedy v čas, v jaký hrával celou kariéru. I když byla nám všem hrozná zima a kluci na to nejsou tak zvyklí, tak jsem mu před zápasem říkal, že mu to určitě bude vyhovovat,“ vypráví trenér Motorletu.

Jak ale sám dodává, Stochův přínos pro tým není pouze ve střílení branek. „Já jsem za něj rád nejenom po fotbalové, ale hlavně po lidské stránce. Přirostl mi k srdci, je to fajn kluk. Cítím, že se plně adaptoval na soutěž a na úroveň třetí ligy. Přebírá v našem mužstvu vůdčí roli, za což jsem hrozně rád,“ netají Poustka.

„Máme tam celou řadu mladých kluků. I tenhle zápas byl zajímavou zkušeností pro naše dorostence, kteří nás doplnili, abychom vůbec složili kádr pro zápas. Když viděli, jak se chová, jak se připravuje a jak funguje na hřišti, je to pro ně příjemná zkušenost a motivace zamakat na sobě, aby si to s ním co nejdříve strčili,“ říká.

I díky Stochově třígólovému galapředstavení zapsal Motorlet na jaře už druhou výhru a v tabulce ČFL A se posunul na devátou příčku.

„Bezpochyby jsme se startem jara spokojení. Dvě vlaštovky ale jaro nedělají. Soutěž je mimořádně vyrovnaná. Tak, jak jsme teď během dvou kol poskočili výš, tak můžeme zase za další dvě tři kola spadnout. Máme respekt vůči soutěži i soupeřům a s pokorou se budeme chystat, i když v hodně omezeném počtu,“ předesílá Poustka, kterého aktuálně tíží jen rozsáhlá marodka.

„Je vážně neskutečná, něco takového jsem nezažil. O to víc mě těší, že zbývající hráči bojují a rvou se jako lvi a chtějí dostat Motorlet tam, kam podle nás všech patří,“ říká.

Díky Stochovým zkušenostem a gólům se Motorletu může podařit vylepšit aktuální deváté místo. Bývalý slovenský reprezentant nasázel během jedenácti utkání sedm branek a jak ukázal v posledním kole, tak zdaleka se střílením gólů ještě nekončí.

FC Slavia Karlovy Vary – Motorlet Praha 1:4 (1:1)

Branky: 5. Vyleta Václav (pen.) – 33. Kolář Vít, 46., 88. a 93. Stoch Miroslav. Rozhodčí: Duda. ŽK: 3:3. Diváci: 100.