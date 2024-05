V dresu Hannoveru odehrál 229 utkání v Bundeslize, na české fotbalové scéně slavil tři tituly – dva s libereckým Slovanem a jeden s pražskou Slavii. Ve 47 letech přišel čas rozloučit se s aktivní kariérou, Jiří Štajner odehrál svůj poslední zápas.

Jiří Štajner odehrál v dresu Nové Vsi u Liberce svůj poslední soutěžní zápas v bohaté fotbalové kariéře. | Foto: Miloslav Cihlář

Stalo se tak v utkání krajské I.B třídy mezi Novou Vsí u Liberce a rezervou českolipského Arsenalu. Pro Štajnera pikantní souboj. Ten nastoupil za Novou Ves, v České Lípě je asistentem u třetiligového A týmu.

Někdejší reprezentant, který letos oslaví 48. narozeniny, nastoupil od začátku utkání. Střídal ve 24. minutě za stavu 0:1. Symbolické, neboť Štajner nosil na dresu právě číslo 24. „Je to opravdu konec,“ řekl pro sport.cz rodák z Benešova, který nastřádal 37 startů za národní tým a zúčastnil se mistrovství světa v Německu v roce 2006.

Poslední ostrý zápas sehrál člen Klubu ligových kanonýrů 6. června 2024. Bylo to za Novou Ves v zápase okresního přeboru proti Osečné. Stopku mu vystavily bolavé kotníky. „Už jsem se s tím smířil. Kdybych měl zdravou nohu, tak bych ještě třeba tři roky hrál, ale už to nejde, vidíte, že kulhám. Kotník už mi nefunguje, mám tam nějakou artrózu a už ho nemůžu pořádně ohýbat, bolí to,“ přiznal Štajner.

Svůj poslední zápas si užil. „Přišlo dost lidí, akorát jsem si myslel, že si zahraju posledních pět minut. Dostal jsem až moc prostoru,“ usmál se. Do utkání nastoupil jako kapitán, těsně před začátkem převzal soudek piva. Není tajemstvím, že je jeho milovníkem.

Jiří Štajner nastoupili poprvé v nejvyšší soutěži v roce 1995 v dresu Slavie. A hned to bylo derby proti Spartě, která díky brance Pavla Nedvěda z 90. minuty vyhrála 1:0. „Je to zápas, na který nezapomenu. Bylo to hezké, ovšem se smutným koncem pro nás,“ dodal Štajner.

Ve Slovanu Liberec s ním hromadu zápasů odehrál Miroslav Holeňák, současný trenér druholigového FK Varnsdorf. „S Jiříčkem jsme pořád v kontaktu, jak telefonickém, tak fyzickém. Je to defacto můj kolega, jelikož trénuje v České Lípě. Vzpomínám na něj jenom v dobrém, měl jsem štěstí, že jsem mohl hrát s tak geniálním fotbalistou,“ přiznal Holeňák.

„Jeho kariéra byla skvělá. Myslím si, že kdyby ještě víc chtěl, tak mohla být ještě lepší,“ zdůraznil. „Když jsme si v obraně nevěděli rady, stačilo to dát dopředu Jirkovi a ten si poradil. Je to výborný kluk, mám ho rád. Ví se o něm, že má rád pivečko, ale vždy byl do party. Hlavně to je kliďas a pohodář. Klobouk dolů, že vydržel tak dlouho hrát, je to obdivuhodné,“ dodal Holeňák, který se jako, Štajner, narodil také v roce 1976.

Mimochodem, Nová Ves nakonec zápas s jasným lídrem I.B třídy, který postupuje o soutěž výš, prohrála 2:7.